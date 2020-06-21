في 24 ساعة.. سلطنة عمان تسجل 905 إصابات جديدة بـ كورونا

أعلنت سلطنة عمان، الأحد، عن ارتفاع جديد في عدد ضحايا فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، خلال الـ 24 ساعة الماضية.





ووفقا لوكالة الأنباء العمانية، سجلت وزارة الصحة، اليوم، الأحد، 905 إصابات جديدة بمرض فيروس كورونا "كوفيد-19"، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات إلى 29471 حالة.





وأوضحت الصحة العمانية أن الإصابات الجديدة تضم 402 حالة لعمانيين، و503 حالات لغير عمانيين.





وأضافت الوزارة أن عدد حالات الوفاة في السلطنة بلغ 131 حالة وفاة، بينما تماثل 15552 للشفاء.



