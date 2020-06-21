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أخبار العالم

في 24 ساعة.. سلطنة عمان تسجل 905 إصابات جديدة بـ كورونا

الأحد 21/يونيو/2020 - 11:41 ص
سلطنة عمان تسجل 905
سلطنة عمان تسجل 905 إصابة جديدة بـ كورونا في 24 ساعة
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دعاء أبوهشيمة
أعلنت سلطنة عمان، الأحد، عن ارتفاع جديد في عدد ضحايا فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

ووفقا لوكالة الأنباء العمانية، سجلت وزارة الصحة، اليوم، الأحد، 905 إصابات جديدة بمرض فيروس كورونا "كوفيد-19"، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات إلى 29471 حالة. 

وأوضحت الصحة العمانية أن الإصابات الجديدة تضم 402 حالة لعمانيين، و503 حالات لغير عمانيين.

وأضافت الوزارة أن عدد حالات الوفاة في السلطنة بلغ 131 حالة وفاة، بينما تماثل 15552 للشفاء.

وذكرت الوزارة أن إجمالي الفحوصات التي أجريت خلال الـ24 ساعة الماضية بلغ 2804، مشيرة إلى أن عدد الحالات التي ترقد في العناية المركزة 101 حالة.
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