خلال أدائها امتحان الثانوية العامة.. إصابة طالبة بهبوط في القلب بإحدى لجان قنا

نقل مرفق إسعاف قنا، طالبة بالصف الثالث الثانوي، إلى مستشفى فرشوط المركزي، عقب إصابتها بهبوط في القلب أثناء أداء الامتحان.





ودفع مرفق إسعاف قنا، بسيارة إسعاف لنقل الطالبة إلى مستشفى فرشوط المركزى لتلقى العلاج اللازم، بعد محاولات إسعافها داخل اللجنة.





وتبين أن الطالبة تعاني من أعراض مرضية منذ فترة، ما أدى إلى إصابتها أثناء أداء الامتحان نتيجة التوتر والقلق.





وتلقت غرفة العمليات المركزية بقنا، إخطارًا بإصابة الطالبة شيماء عصام أبو النجا 18 عامًا، من قرية كوم البجا، بهبوط في عضلة القلب خلال أدائها الامتحان في أول أيام انطلاق مارثون الثانوية العامة بلجنة مدرسة فرشوط الابتدائية المشتركة.





جدير بالذكر أن عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الثانوية العامة بمحافظة قنا لهذا العام يبلغ 17 ألف و 821 طالب وطالبة موزعين على 65 لجنة رئيسية، تضم 1273 لجنة فرعية، لا يزيد عدد الطلاب داخل اللجنة الواحدة عن 14 طالب وفقا لما قررته وزارة التربية والتعليم تنفيذا للإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا المستجد.

اقرأ أيضًا:

إسعاف قنا تنقل طالبة ثانوية عامة للمستشفى أصيبت بإغماء داخل اللجنة

محافظ قنا يتابع الاستعدادات النهائية بلجان امتحانات ثانوية عامة