AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

خلال أدائها امتحان الثانوية العامة.. إصابة طالبة بهبوط في القلب بإحدى لجان قنا

الأحد 21/يونيو/2020 - 01:12 م
صدى البلد
Advertisements
يوسف رجب

نقل مرفق إسعاف قنا، طالبة بالصف الثالث الثانوي، إلى مستشفى فرشوط المركزي، عقب إصابتها بهبوط في القلب أثناء أداء الامتحان.


ودفع مرفق إسعاف قنا، بسيارة إسعاف لنقل الطالبة إلى مستشفى فرشوط المركزى لتلقى العلاج اللازم، بعد محاولات إسعافها داخل اللجنة.


وتبين أن الطالبة تعاني من أعراض مرضية منذ فترة، ما أدى إلى إصابتها أثناء أداء الامتحان نتيجة التوتر والقلق.


وتلقت غرفة العمليات المركزية بقنا، إخطارًا بإصابة  الطالبة شيماء عصام أبو النجا 18 عامًا، من قرية كوم البجا، بهبوط في عضلة القلب خلال أدائها الامتحان في أول أيام انطلاق مارثون الثانوية العامة بلجنة مدرسة فرشوط الابتدائية المشتركة.


جدير بالذكر أن عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الثانوية العامة بمحافظة قنا لهذا العام يبلغ  17 ألف و 821 طالب وطالبة موزعين على 65 لجنة رئيسية، تضم 1273 لجنة فرعية، لا يزيد عدد الطلاب داخل اللجنة الواحدة عن 14 طالب وفقا لما قررته وزارة التربية والتعليم تنفيذا للإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا المستجد.

اقرأ أيضًا:

إسعاف قنا تنقل طالبة ثانوية عامة للمستشفى أصيبت بإغماء داخل اللجنة

محافظ قنا يتابع الاستعدادات النهائية بلجان امتحانات ثانوية عامة

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

18 قرارا من وزير التعليم بشأن جدول امتحانات الثانوية العامة 2020 .. تفاصيل

مراقب صحي بكل لجنة.. محافظ بورسعيد يبحث خطة إجراء امتحانات الثانوية العامة والأزهرية

لتأمين لجان الثانوية العامة.. تعليم قنا تعقد بروتوكولات تعاون مع الصحة والأمن والكهرباء

محافظ قنا يتابع الاستعدادات النهائية بلجان امتحانات ثانوية عامة|صور

محافظ الدقهلية يتفقد مركز توزيع أسئلة امتحانات الثانوية العامة

انطلاق ماراثون الثانوية العامة وسط إجراءات احترازية وأمنية مشددة بقنا

ترشيحاتنا

محمد صلاح على أعتاب إنجاز فريد بـ الدوري الإنجليزي

مصدر: اتحاد الكرة يقرر استئناف مسابقة الدوري في أغسطس المقبل

منخفض شرق ليبيا.. الأرصاد تكشف عن موعد انتهاء الموجة شديدة الحرارة.. فيديو

شد حيلك يا كتكوت.. أسرة تشجع ابنها في امتحان للثانوية العامة.. فيديو

تداول صور امتحان عربي الثانوية العامة على صفحات الغش بعد توزيعه في اللجان

لطلاب الثانوية العامة.. روشتة لرفع مناعتك ومحاربة توتر الامتحانات

AdvertisementS

انتهاء امتحان عربي الثانوية العامة.. وتسليم الطلاب بوكليت الدين والاقتصاد والإحصاء لحله منزليا

بث مباشر لظاهرة الكسوف الجزئي للشمس.. شاهد

امتحانات الثانوية الأزهرية.. عزل طالب في غرفة خاصة بعد الاشتباه بأعراض كورونا

عمليات التعليم: جار تتبع الصور المتداولة لامتحان عربي الثانوية العامة لاتخاذ اللازم

ضبط طالبين روجا لتسريب أجوبة امتحانات الثانوية عبر وسائل التواصل الاجتماعي

نقل طالب أزهري أثناء امتحانات الثانوية إلى المستشفى بسبب الاشتباه بإصابة كورونا.. فيديو وصور

قد ينتهي قبل ظهور العلاج.. بشرى سارة من الأطباء عن كورونا

هو ده اللى عندي.. إيمي سمير غانم تحسم الجدل حول انفصالها عن حسن الرداد.. فيديو

العالم يؤيد السيسي.. أمريكا تدعم مصر بشأن ليبيا وتنقلب على تركيا وأردوغان

بسبب الشذوذ الجنسي.. ٣ شباب يقتلون محاسبا في الجيزة ويستولون على ١٩ ألف جنيه

تداول صور امتحان عربي الثانوية العامة على صفحات الغش بعد توزيعه في اللجان

إذا ضاقت بك الدنيا.. علي جمعة: رسول الله كان يردد 19 كلمة عند الكرب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الأول في هذا العام.. شاهد لقطات من كسوف الشمس اليوم

لاعبو الأهلي يخضعون للمسحة الطبية استعدادا لاستئناف التدريبات.. شاهد

بمحرك V6 توين تيربو .. مرسيدس mercedes GLC 43 AMG تتمتع بسرعة فائقة.. فيديو وصور