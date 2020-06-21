بسبب فقد وظائفهم.. رئيس وزراء الهند يقر خطة عاجلة لتشغيل العمالة العائدة من الخارج

أقر رئيس وزراء الهند، ناريندرا مودي، خطة عاجلة لتشغيل العمالة العائدة من الخارج والعمالة المهاجرة من القرى إلى المدن، لتوفير فرص عمل للمواطنين الفقراء في أعقاب فقد وظائفهم نتيجة لإغلاق معظم الأنشطة الاقتصادية بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد .





Garib Kalyan Rojgar Abhiyan" وتعني توظيف الفقراء، قائلا في كلمته أمام العمال إنهم كانوا في السابق يعملون في بلدان مختلفة أو يقومون بتطوير المدن داخل الهند ، والآن سوف يساعدون قريتهم". ودشن مودي أمس السبت الحملة التي حملت عنوان "





وتابع رئيس الوزراء حديثه قائلًا إنه خلال إغلاق الفيروس التاجي (COVID-19)، عادت المواهب من المدن إلى القرى وستعزز الآن التنمية في المناطق الريفية.





وشدد مودي، على أنه أثناء إطلاق حملة توظيف الفقراء في البلاد "Garib Kalyan Rozgar Abhiyaan"، كان هناك بعض الأشخاص الذين لا يقدرون جهود القرويين في مكافحة فيروس كورونا، ولكنه بنفسه يصفق لهم على جهودهم. وأضاف أن الطريقة التي حاربت بها القرى كورونا قد أعطت درسا كبيرا للمدن.





وأضاف أن المواهب قد عادت من المدن خلال فترة الإغلاق، وأولئك الذين كان عملهم ومهاراتهم وراء النمو السريع للمدن سيعززون الآن تنمية القرى بمساعدة هذا المخطط.





وأوضح رئيس الوزراء أن العمال المهاجرين كانوا دائمًا في أفكاره وحساباته أثناء إغلاق الأنشطة الاقتصادية، وقال إن مسعى حكومته هو أن يحصل العمال على وظائف بالقرب من منازلهم ويساعدون في تنمية القرى.





وتحدث مودي عن تطوير البنية التحتية للقرى بمساعدة هذا المخطط، ولأول مرة يتم استخدام الإنترنت في القرى أكثر من المدن، والآن يتم العمل على زيادة سرعة الإنترنت.





وأطلق مودي الحملة عبر الفيديو كونفرانس في قرية Katihar في بيهار بحضور رؤساء وزراء خمس ولايات بيهار، وماديا براديش، وأوتار براديش، وراجستان، وجهارخاند، ووزير أوديشا.. و سيتم إعمال الخطة في 116 مقاطعة عبر هذه الولايات الست حيث عاد العدد الأقصى من العمال المهاجرين.



