تعرض طالبتين للإغماء فى أول أيام امتحانات الثانوية العامة بـ القليوبية

شهدت بعض لجان امتحانات الثانوية العامة بمحافظة القليوبية حالات إغماء بين الطلاب حيث تعرضت طالبة بالصف الثالث الثانوي بلجنة مدرسة بنها الثانوية بنات لحالة إغماء أثناء تأدية امتحان اللغة العربية وتلقت الإسعافات الأولية.







كما تعرضت طالبة بالصف الثالث الثانوي بلجنة مدرسة الثانوية الرسمية للغات بالخصوص لحالة إغماء أثناء تأديتها لامتحان اللغة العربية، وتم نقلها لتلقي الإسعافات الأولي.



من جانبه أكد عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية أن الثانوية العامة هذا العام مختلفة عن الأعوام السابقة بسبب الظروف الاستثنائية التى تمر بها البلاد جراء جائحة فيروس كورونا.



وأشار المحافظ فى تصريحات خاصة لصدى البلد إلى أنه تم التنسيق مع الجهات المعنية سواء مديرية الصحة أو الأجهزة الأمنية لاتخاذ جميع الإجراءات الخاصة للحفاظ على سلامة الطلاب.



وأكد المحافظ أنه قام بجولة تفقدية للاطمئنان على سير الامتحانات بمدارس الشيماء الثانوية للبنات وبنها الثانوية بنها ومدرسة السادات الثانوية بشبلنجة حيث تم الاطمئنان على بوابات التعقيم وادوات التطهير والتعقيم مشيرا الى ان هناك اهتمام غير عادى وتباعد بين الطلاب.



وأضاف أنه تم تشكيل غرفة عمليات بالمحافظة لتلقى أى بلاغات طوال اليوم متنميا التوفيق لجميع الطلاب، مناشدا الأهالى بعدم اصطحاب أولادهم إلى اللجان وعدم التزاحم أمام اللجان حفاظا عليهم.



وأشار المحافظ إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات الخاصة بتوفير أعلى درجات الحماية والوقاية للطلاب بما يضمن انتظام سير الامتحانات والمناخ الملائم لأدائها والتأكيد على ارتداء الطلاب والعاملين والملاحظين باللجان للكمامات واتخاذ كافة التدابير التى من شأنها تذليل العقبات أمام رؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين والطلاب.



يذكر أن عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحان الثانوية العامة للعام الحالي بمحافظة القليوبية 42 ألفا و343 طالبا داخل 112 لجنة على مستوى المحافظة علاوة على 12 لجنة احتياطية.



وتلقت متابعة امتحانات الثانوية العامة بتعليم القليوبية إخطارا بإصابة طالبة تدعى أسماء.ا.ع 18 سنة بحالة إغماء خلال تأديتها للامتحان بلجنة مدرسة الثانوية بنات ببنها.