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وجه بتوفير كل سبل الراحة للطلاب.. محافظ الإسكندرية يطمئن على لجان الثانوية العامة

الأحد 21/يونيو/2020 - 01:16 م
محافظ الاسكندرية
محافظ الاسكندرية ، اللواء محمد الشريف
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فرح علاء الخولي
عرضت قناة "TEN" الفضائية، مقطعا مصورا من جولة تفقدية لمحافظ الإسكندرية، اللواء محمد الشريف، يطمئن على تطبيق الإجراءات الاحترازية في أول أيام امتحانات الثانوية العامة 2020.

وانطلق اليوم الأحد 21 من يونيو ماراثون امتحانات الثانوية العامة 2020، حيث يؤدي الطلاب امتحان اللغة العربية، وسط إجراءات احترازية مشددة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد، وتأكد من ان درجة حرارة كل الطلبة معتدلة وحالتهم الصحية مستقرة، وان كل الاجراءات التي اتبعت اليوم ستظل متابعة لآخر امتحان ان شاء الله.


وقال اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، طلبًا من كل رئيس لجنة أن يطمئن الأولاد في لجان الثانوية العامة، وأن بدأت التجهيزات لامتحانات الثانوية العامة وتطهير وتعقيم كل اللجان والمدارس، وان عدد اللجان 164 لجنة في الإسكندرية.

وتابع اللواء محمد الشريف، أن عدد الطلاب الذين يخضعون لامتحانات الثانوية العامة في الإسكندرية 43 ألف طالب، وأن بالأمس قام المحافظ بعمل محاكاة لأداء الامتحانات.

وكشف الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن تفاصيل الإجراءات الاحترازية التي سيمر بها طلاب الثانوية العامة صباح اليوم الأحد، قبل بدء زمن امتحان اللغة العربية.
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