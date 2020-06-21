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ثقافة

طرق الإبصار.. معرض فني افتراضي بجامعة نيويورك أبوظبي

الأحد 21/يونيو/2020 - 04:01 م
صدى البلد
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جمال الشرقاوي
أعلن رواق الفنبجامعة  نيويورك أبوظبي عن إطلاق أرشيفه الرقمي الثالث والخاص بمعرض "طرق الإبصار"، والذي يأتي كجزء من سلسلة الفعاليات الفنية الافتراضية بعنوان "تقصي: أرشيفات ولقاءات"، والتي تتضمن مجموعة من عشر فعاليات وإصدارات أرشيفية ستتيح للمتابعين والمهتمين فرصة استكشاف معارض رواق الفن السابقة، وفق جدول عرض متجدد سيجري تحميل مواده كل أسبوعين خلال فصل الصيف.

وسيحتفي رواق الفن بإطلاق الأرشيف الخاص بكل معرض من خلال استضافة جلسة مع الفنانين المشاركين فيه. وستجمع الفعالية الفنية المميزة القيمين الفنيين سام بردويل وتيل فلرات، مع لوما سلامة مديرة مؤسسة بوغوسيان، ومايا أليسون رئيسة القيمين الفنيين لدى جامعة نيويورك أبوظبي والمدير التنفيذي لرواق الفن، لاستكشاف كيف استطاع القيمين الفنيين إعادة تصور المعرض بما يتناسب مع كل دولة عرض فيها.

 وستنطلق جلسة "تقصي: طرق الإبصار" الافتراضية في تمام الساعة 7:30 مساءً بتوقيت دولة الإمارات، يوم الثلاثاء المقبل، وسيتم عرضها عبر تطبيق المحادثات الافتراضية زوم.
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