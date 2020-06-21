AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

التعليم تكلف المديريات بالتنسيق مع الجهات المعنية لمنع تكدس الأهالي أمام لجان الثانوية العامة

الأحد 21/يونيو/2020 - 02:41 م
امتحانات الثانوية
امتحانات الثانوية العامة 2020
Advertisements
ياســـمين بدوي
أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تعليمات رسمية للمديريات التعليمية توصي بضرورة التنسيق مع الجهات المعنية، لمنع تكدس أولياء الأمور أمام لجان الامتحان، ومنع تواجد أي شخص باللجنة بدون عمل فعلي وتوزيع الأعمال على جميع العاملين.

وشدد الدكتور رضا حجازي رئيس عام امتحانات الثانوية العامة بوزارة التربية والتعليم، على ضرورة الالتزام بفتح الأبواب في تمام الساعة الثامنة صباحًا والسماح للطلاب بالدخول لإجراء عمليات التعقيم واستلام المستلزمات الوقائية المقرر صرفها لهم.

وكانت قد انطلقت صباح اليوم امتحانات الدور الأول من شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2019/2020، حيث أدى 667 ألف و315 طالب/طالبة الامتحان في مادة اللغة العربية داخل 56 ألف و591 لجنة فرعية على مستوى الجمهورية.

وقال الدكتور رضا حجازي، نائب الوزير لشئون المعلمين ورئيس عام الامتحان، إن امتحانات الثانوية العامة في يومها الأول سارت بشكل جيد دون حدوث أية مشكلات من شأنها تعكير صفو العملية الامتحانية.

حيث قامت غرفة العمليات المركزية قبل بدء الامتحان بالاطمئنان على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات.



Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

التعليم تشدد على إجراءات تعقيم لجان الثانوية العامة والدبلومات ثم إغلاقها لحمايتها من التلوث

بالصور.. شاهد بدء عمليات تعقيم وتطهير لجان امتحانات الثانوية العامة والدبلومات

تعليم الجيزة: تم تجهيز لجان الثانوية العامة والدبلومات الفنية استعدادا للامتحانات

امتحانات الثانوية العامة 2020.. لأول مرة واقى وجه شفاف للملاحظين والمقدرين لحمايتهم من كورونا

التعليم : سنتلقى اعتذارات المعلمين عن امتحانات الثانوية العامة حتى 6 مساء

قبل أيام من انطلاق ماراثون امتحانات الثانوية العامة.. التعليم تمنع تشغيل المراوح أثناء الامتحان منعا لانتشار كورونا.. الانتهاء من فرش اللجان الجمعة وتعقيمها السبت..والوزارة تنفي تلقي أي طلبات تأجيل

ترشيحاتنا

فيديوجراف.. بعد الارتباط.. تفاصيل علاقة أحمد فلوكس بالمذيعة ديالا مكي

في عيد ميلادها.. صور تبرز جمال نرمين الفقي

بعدما حرموا منها 25 عاما.. خالد فودة: الرئيس السيسي منح الجنسية المصرية لعائلة كاملة.. فيديو

مسؤول ليبي سابق موال لـ الوفاق: تركيا جمدت القوات المكلفة بالهجوم على سرت

قد ينتهي قبل ظهور العلاج.. بشرى سارة من الأطباء عن كورونا

مدافعا عن سارة حجازي.. نجل هشام سليم يعلن تحوله جنسيا وليس تصحيحا جنسيا.. شاهد

AdvertisementS

بشرى سارة.. زيادة 80% لأصحاب المعاشات على العلاوات الخمس أول يوليو

انتهاء امتحان عربي الثانوية العامة.. وتسليم الطلاب بوكليت الدين والاقتصاد والإحصاء لحله منزليا

هو ده اللى عندي.. إيمي سمير غانم تحسم الجدل حول انفصالها عن حسن الرداد.. فيديو

امتحانات الثانوية الأزهرية.. عزل طالب في غرفة خاصة بعد الاشتباه بأعراض كورونا

نقل طالب أزهري أثناء امتحانات الثانوية إلى المستشفى بسبب الاشتباه بإصابة كورونا.. فيديو وصور

مدافعا عن سارة حجازي.. نجل هشام سليم يعلن تحوله جنسيا وليس تصحيحا جنسيا.. شاهد

قد ينتهي قبل ظهور العلاج.. بشرى سارة من الأطباء عن كورونا

بسبب الشذوذ الجنسي.. ٣ شباب يقتلون محاسبا في الجيزة ويستولون على ١٩ ألف جنيه

أغرب من الخيال.. أمريكا خططت لتفجير القمر بقنبلة نووية

عمليات التعليم: جار تتبع الصور المتداولة لامتحان عربي الثانوية العامة لاتخاذ اللازم

العالم يؤيد السيسي.. أمريكا تدعم مصر بشأن ليبيا وتنقلب على تركيا وأردوغان

مبلغ خرافي وتعاقد سنة واحدة فقط.. شروط تعجيزية من فايلر للاستمرار مع الأهلي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في عيد ميلادها.. صور تبرز جمال نرمين الفقي

في أحدث ظهور لها.. رانيا يوسف بإطلالة صيفية مثيرة للجدل

خمول وشحوب الوجه.. أعراض زيادة الدهون على الكبد