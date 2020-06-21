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أخبار العالم

بوتين: نجحنا بشكل عام في حماية المواطنين من فيروس "كورونا"

الأحد 21/يونيو/2020 - 02:50 م
صدى البلد
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أ ش أ
أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن قيادة البلاد تمكنت بشكل عام من حماية المواطنين من فيروس "كورونا" المستجد.

وقال بوتين - في مقابلة مع قناة "روسيا -1" اليوم الأحد - إنه "فيما يتعلق بعدد المرضى المصابين بالفيروس "كورونا" المستجد، نحن في المركز الثالث، ولكن عدد الوفيات هو واحد من أدنى المعدلات في العالم"، معربا عن تعازيه لكل من فقدوا أحباءهم.

وأضاف: "بدون أي شك، تمكنا بشكل عام من إنجاز المهمة، التي حددناها لأنفسنا، وهي حماية المواطنين الروس من هذه العدوى".

وكان المركز الروسي لعمليات مكافحة فيروس "كورونا" قد أعلن اليوم تسجيل 7728 إصابة جديدة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية في عموم البلاد؛ ليرتفع إجمالي الإصابات المؤكدة إلى 584 ألفا و 680 إصابة. وذكر المركز الروسي أنه تم تسجيل 109 وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس التاجي خلال اليوم الماضي، ليصل إجمالي الوفيات في عموم روسيا إلى 8111 وفاة.

وأضاف أن الإصابات الجديدة سُجلت في 84 إقليما ومنطقة روسية، موضحا تسجيل 968 إصابة من الإصابات الجديدة في العاصمة الروسية موسكو و549 في ضواحي العاصمة و294 في منطقة خانتي مانسي ذاتية الحكم . وأشار إلى أن 5119 شخصا تماثلوا للشفاء وغادروا المستشفيات خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 339 ألفا و711 حالة شفاء.

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