وفاة والدة ميتشو مدرب الزمالك السابق





وتولى ميتشو القيادة الفنية لنادي الزمالك مطلع الموسم الحالي 2019-2020، وحتى إقالته في شهر ديسمبر من العام الماضي لسوء النتائج.





وتداولت وسائل إعلامية زامبية نبأ وفاة والدة ميتشو ، مقدمين التعازى له ومتمنين له ولعائلته الصبر على خسارتهم.





وتولى ميتشو المهمة الفنية للمنتخب الزامبي بدءًا من شهر يناير الماضي، بعد إقالته من تدريب نادي الزمالك.









وتحصل ميتشو على بطولة كأس مصر العام الماضي بعد الفوز على نادي بيراميدز في النهائي، لكن نتائجه السيئة في الدوري ودوري أبطال أفريقيا عجلت برحيله عن الفارس الأبيض، ليتولى الفرنسي باتريس كارتيرون المهمة بدلًا منه.