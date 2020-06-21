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رياضة

أسطورة مانشستر يونايتد يتغنى بـ محمد صلاح.. ويشبهه بـ كريستيانو رونالدو

الأحد 21/يونيو/2020 - 06:09 م
صدى البلد
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إسماعيل محمود
تغنى واين روني، أسطورة نادي مانشستر يونايتد والمنتخب الإنجليزي سابقًا، ولاعب نادي ديربي كاونتي الحالي، بـ محمد صلاح جناح نادي ليفربول.


وقال روني في تصريحات لصحيفة التايمز البريطانية:" محمد صلاح وفيرمينو وماني هو ثلاثي خط الهجوم الأفضل في العالم في الوقت الحالي، صلاح يلعب في ليفربول مثلما لعب كريستيانو معنا في مانشستر يونايتد، صلاح لا يعود للدفاع ويبقى في الهجوم لتسجيل الأهداف."


وأضاف:" صلاح مصدر تهديد للخصوم بسرعته الرهيبة، لو كنت مدافعًا أو ألعب في خط الوسط ولعبت ضده كنت سأشعر بالرعب وذلك لسرعته في الهجمات المرتدة وقدرته على تسجيل الأهداف.


كما وضع روني، صلاح في التشكيل الأفضل من اللاعبين الذين رآهم يمثلون فريق ليفربول الإنجليزي بالإضافة لساديو ماني وروبرتو فيرمينو ولويس سواريز في خط الهجوم.
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