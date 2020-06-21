أسطورة مانشستر يونايتد يتغنى بـ محمد صلاح.. ويشبهه بـ كريستيانو رونالدو





وقال روني في تصريحات لصحيفة التايمز البريطانية:" محمد صلاح وفيرمينو وماني هو ثلاثي خط الهجوم الأفضل في العالم في الوقت الحالي، صلاح يلعب في ليفربول مثلما لعب كريستيانو معنا في مانشستر يونايتد، صلاح لا يعود للدفاع ويبقى في الهجوم لتسجيل الأهداف."









وأضاف:" صلاح مصدر تهديد للخصوم بسرعته الرهيبة، لو كنت مدافعًا أو ألعب في خط الوسط ولعبت ضده كنت سأشعر بالرعب وذلك لسرعته في الهجمات المرتدة وقدرته على تسجيل الأهداف.







