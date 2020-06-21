صدى البلد يرصد 6 أدوات استخدمتها مصر لـ تحفيز منظمي الرحلات

استعدادا لعودة السياحة الخارجية ، اتخذت مصر العديد من التحركات الايجابية ، لتحفيز منظمى الرحلات و الـ "تور أوبريتور" ، آخرها إلغاء التأشيرات على رحلات الطيران المنتظم .









وينشر "صدى البلد" 6 أدوات استخدمتها الحكومة المصرية لـ تحفيز منظمى الرحلات لضخ رحلاتهم لـ 3 محافظات سياحية "جنوب سيناء ، البحر الاحمر ، مطروح " .

















1. إلغاء التأشيرات السياحية للوافدين على رحلات الطيران إلى المحافظات السياحية حتى ٣١ أكتوبر ٢٠٢٠.

2. مد العمل ببرنامج تحفيز الطيران الحالي حتى ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٠.

3. منح تخفيض على أسعار وقود الطائرات لتصل القيمة الإجمالية للتخفيض إلى ١٠ سنت على الجالون.

4. منح شركات الطيران المباشر إلى المحافظات السياحية تخفيض بنسبة ٥٠ % على رسوم الهبوط والإيواء في المطارات حتى ٣١ أكتوبر ٢٠٢٠.









5. منح تخفيض بنسبة ٢٠٪ على رسوم الخدمات الأرضية المقدمة في المطارات المصرية في المحافظات السياحية حتى ٣١ أكتوبر ٢٠٢٠.

6. منح تخفيض بنسبة ٢٠٪ على أسعار تذاكر دخول كافة المواقع الأثرية والمتاحف التابعة للمجلس الأعلى للآثار وتصاريح الزيارة للسائحين القادمين من الخارج على خطوط شركتي مصر للطيران وآير كايرو.



