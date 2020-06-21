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أخبار البلد

رحلة سائح في مصر.. فيلم ترويجي على منصات التواصل الاجتماعي العربية والدولية

الأحد 21/يونيو/2020 - 06:11 م
وزير السياحة و الاثار
وزير السياحة و الاثار
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محمد الاسكندرانى
في إطار الحملة الدعائية التي تدشنها وزارة السياحة والآثار بعنوان "Same Great Feelings"، تطلق الوزارة الفيلم الدعائي "رحلة سائح في مصر" عبر منصات التواصل الاجتماعي المصرية والعربية والدولية.

تطلق وزارة السياحة والآثار، اليوم الأحد، فيلما ترويجيا بعنوان "رحلة سائح في مصر،" في ظل إعلان استعداد مصر لاستقبال السياحة الوافدة إلى المقصد السياحي اعتبارا من يوليو ٢٠٢٠.


ويعد إنتاج الفيلم ضمن الحملة الدعائية التي تدشنها الوزارة ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، بعنوان Same Great Feelings” على شبكة الإنترنت ومنصات التواصل الاجتماعى المختلفة في الأسواق الرئيسية المصدرة للسياحة إلي مصر من دول الخليج العربي وأوروبا وآسيا منها ألمانيا وإيطاليا والتشيك وأوكرانيا، كمرحلة أولى.

يضاف إلى ذلك أن الفيلم سيعرض عبر عدد من القنوات التلفزيونية العربية والدولية مثل شبكة قنوات الـ"سي إن إن" وقناة "الديسكفري". 

وقامت الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، بتمويل الحملة الدعائية للفيلم، كما قام الاتحاد المصري للغرف السياحية والمستثمرين السياحيين بتمويل إنتاج الفيلم.

وتهدف هذه الحملة الدعائية إلى التواصل والتفاعل مع الجمهور العربي والدولي بهدف اطلاعهم على الاستعدادات والتدابير التي اتخذتها مصر لاستقبال السائحين مرة أخرى بعد اتخاذ الإجراءات الاحترازية؛ استعدادًا لعودة السياحة، وجعل إقامة السائحين بها ممتعة وآمنة وفي نفس الوقت إظهار تنوع وتميز المنتج والمقصد السياحي المصري.
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