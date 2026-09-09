سلطنة عمان ترحب بالجهود الدولية لمواجهة الاستيطان الإسرائيلي

أشادت سلطنة عُمان بالبيان المشترك الصادر عن وزراء خارجية 12 دولة أوروبية وغربية، من بينها المملكة المتحدة وفرنسا وإسبانيا وزيورخ والدنمارك وشمال أوروبا، والذي أعلن رفضه الصريح لسياسات التوسع الاستيطاني الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ودعا إلى اتخاذ خطوات فعلية لمنع التجارة المرتبطة بالمستوطنات غير القانونية وفقًا لأحكام القانون الدولي.

وأكدت وزارة الخارجية العُمانية - في بيان - أن استمرار الأنشطة الاستيطانية يمثل خرقًا صارخًا للشرعية الدولية وللقرارات الأممية ذات الصلة، مشددة على أن هذه الإجراءات الإسرائيلية تُعد عقبة رئيسية أمام تحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة.

كما جدّدت السلطنة دعوتها للمجتمع الدولي للنهوض بمسؤولياته واتخاذ خطوات عملية ورادعة لوقف المخططات الاستيطانية وتجنب أي محاولات لفرض واقع ديموغرافي أو جغرافي جديد على الأرض، بما يضمن تمكين الشعب الفلسطيني من نيل حقوقه المشروعة وإقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967.