البحرين تُدين استمرار الاعتداءات الإيرانية على الأردن

أعربت وزارة الخارجية البحرينية عن إدانة مملكة البحرين واستنكارها الشديدين لاستمرار الاعتداءات الإيرانية الآثمة، بعدد من الصواريخ البالستية، على المملكة الأردنية الهاشمية، في انتهاك صارخ للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وقرار مجلس الأمن رقم (2817)، وتهديد خطير للأمن والاستقرار الإقليمي.

وأكدت "الخارجية" البحرينية -في بيان، أوردته وكالة الأنباء البحرينية (بنا) اليوم الأربعاء- تضامن مملكة البحرين الكامل مع المملكة الأردنية الهاشمية، ودعمها التام لكل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على سيادتها وأمنها واستقرارها، وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها، مشيدةً بيقظة منظومة الدفاع الجوي للقوات المسلحة الأردنية التي تمكنت من اعتراض الصواريخ والتصدي لهذه الاعتداءات الآثمة.

وجددت وزارة الخارجية البحرينية، في بيانها، دعوة مجلس الأمن الدولي، إلى الاضطلاع بمسؤولياته واتخاذ إجراءات حازمة لإلزام إيران بوقف أعمالها العدوانية على دول المنطقة بما يسهم في خفض التصعيد والتوتر والحفاظ على الأمن والسلام الإقليمي.