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محافظ بورسعيد لأولياء الأمور: اقعدوا في بيوتكم.. أولادكم أمانة عندنا.. فيديو

الأحد 21/يونيو/2020 - 07:26 م
خالد الغضبان، محافظ
خالد الغضبان، محافظ بورسعيد
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اسراء صبري
قال اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، إن اليوم كان بمثابة تحدٍ لجميع أجهزة الدولة بكل قطاعاتها، متابعا: نتابع أداء امتحانات أولادنا في الثانوية العامة.


وأضاف "الغضبان"، من خلال قناة "ten"، أن الوزارة تتابع الإجراءات الاحترازية، التي يتم تنفيذها في المحافظة، وذلك بالإضافة إلى مديرية أمن بورسعيد، ومديرية التربية والتعليم والتضامن الاجتماعي، ووزارة الشباب والرياضة.


وأوضح محافظ بورسعيد، أن وزارة الصحة مشكورة قامت بتوفير طبيب في كل لجنة، لافتا إلى وجود 17 لجنة تضم 5185 طالبا وطالبة، بالإضافة إلى 4 لجان خاصة بامتحانات الثانوي الأزهري، متابعا: مجموع اللجان في المحافظة 21 لجنة.


وتابع قائلا: محافظة بورسعيد اليوم قامت بتسخير كافة إمكانياتها من أجل سلامة أولادنا، وأن الوزارة تعاملت مع أزمة تداخل وتزاحم الطلاب.


ووجه اللواء عادل الغضبان، رسالة إلى أولياء الأمور بمحافظة بورسعيد قائلا: ولادكوا هما ولادنا، كما ان الرعاية الصحية والتعليمية والتأمينية مقامة من أجل أولادنا.


وواصل قائلا، نرجو من أولياء الأمور البقاء في المنزل، معقبا: عشان متزودوش الكثافة على المدارس وفي نفس الوقت الطالب ميتوترش".


وأكد أن جميع الطلاب يؤدون الامتحان بأريحية، لافتا إلى أن إجراءات التأمين تم تنفيذها على أعلى مستوى داخل المحافظة.


وأشار إلى أن وزارة التربية والتعليم موفرة رؤساء اللجان والمفتشين بكامل قوتهم، متابعا: معندناش مشكلة النهاردة..مشكلتنا الوحيدة هي تواجد أولياء الأمور، ولذلك ببعت رسالة لأولياء الأمور "اقعدوا في بيتكوا أولادكم أمانة عندنا".
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