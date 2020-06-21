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تكنولوجيا

بسبب الموجة الثانية لفيروس كورونا.. آبل تغلق 11 متجرا لها في الولايات المتحدة

الأحد 21/يونيو/2020 - 10:02 م
آبل تغلق 11 متجرا
آبل تغلق 11 متجرا لها في الولايات المتحدة
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ندى على
قررت شركة آبل Apple إعادة إغلاق عدد من متاجرها في أكثر من ولاية في الولايات المتحدة الأمريكية، للمرة الثانية، وذلك بعد ارتفاع ملحوظ في أعداد الإصابات بفيروس كورونا COVID-19 في البلاد. 

وبحسب وكالة بلومبرج فإن آبل اضطرت لإغلاق 11 متجرا في ولايات فلوريدا، و أريزونا، ونورث كارولينا، وساوث كارولينا، بعد ارتفاع ملحوظ في أعداد المصابين في هذه الولايات، ولذلك لما يعرف بالموجة الثانية، بفيروس كورونا. 


ويعد قرار الإغلاق من شركة آبل ل 11 متجر من متاجرها، هو القرار الثانى من نوعه، بعد أن قررت الشركة إغلاق كافة متاجرها في العالم في شهر مارس الماضى بسبب تفشى فيروس كورونا.

وكانت آبل  قررت الرجوع للفتح التدريجى بعد الإغلاق الأول بأكثر من 25 متجرا لها فى الولايات المتحدة في شهر مايو الماضى، كما أنها قررت فتح حوالى 100 متجر آخر حول العالم. 

كما وضعت  شروط لإلزام كافة العاملين والعملاء بارتداء الكمامات الطبية أو أقنعة الوجه للوقاية من الفيروس ، بالإضافة إلى إجراء فحوصات درجة الحرارة بمجرد دخول الباب وعرض أسئلة صحية لمن يعانون من الأعراض. 

وتستعد الشركة الأمريكية، لعقد مؤتمرها السنوي للمطورين WWDC لعام 2020، في يوم 22 من شهر يونيو الجاري، حيث سيأتي هذه السنة  بشكل مختلف عن المعتاد في السنوات الماضية، وذلك بسبب إقامته من خلال حدث عبر شبكة الإنترنت نظرا لتداعيات وباء  كورونا. 

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