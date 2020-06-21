الإسكندرية في أول أيام الثانوية العامة.. تأخير في الدخول والخروج.. واشتباه في حالتي كورونا.. وتزاحم أولياء الأمور

انطلقت صباح اليوم الأحد امتحانات الثانوية العامة بمحافظة الإسكندرية، حيث أدى ٤٧٢٨٠ طالبًا من طلاب الصف الثالث الثانوي امتحان اللغة العربية في 146 لجنة بجميع أنحاء المحافظة، وسط إجراءات احترازية مشددة تجنبا لانتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد-١٩.





تفقد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، ثلاث لجان في اليوم الأول من امتحانات الثانوية العامة ، وهي مدرسة الزهور التابعة لإدارة غرب التعليمية ببشائر الخير، ومدرسة إيزيس الثانوية بنات بمجمع مدارس الشركة العربية بإدارة شرق التعليمية، ومدرسة أحمد حسن الباقوري بإدارة المنتزة التعليمية.

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وكانت أبرز الملاحظات خلال اليوم هي وجود تجمعات كبيرة من أولياء الأمور أمام لجان الامتحانات، وتأخر دخول الطلبة إلى اللجان، وخروجهم من اللجان، بعد أداء الامتحانات، مما أدى إلى حدوث بعض التزاحم أثناء الخروج.





وتعليقًا على تجمعات أولياء الأمور، قال محافظ الإسكندرية، إن التجمع والاحتشاد مرفوض تماما، والدولة كانت حريصة على اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية، منعا لأية تداعيات محتملة لانتشار فيروس كورونا المستجد للحفاظ على صحة وسلامة أبنائنا الطلاب، مضيفًا إننا نقدر القلق على أبنائكم، ولكن تجمعكم هذا يضر بهم ويخالف إجراءات الوقاية".





ووجه المحافظ مسئولي التربية والتعليم بالإسكندرية، بسرعة إنهاء إجراءات دخول الطلاب للمدارس، والإجراءات الاحترازية والوقائية المتبعة، وتسليم الطلاب مستلزمات الحماية المقررة، وذلك فور وصولهم للمدارس، مشددا على عدم السماح بأية تجمعات للطلاب أمام اللجان حفاظا على سلامتهم، والمساعدة على أدائهم الامتحانات بسهولة ويسر.





ورصدت غرفة عمليات المحافظة بعد فحص الطلاب أثناء دخولهم اللجان، وجود حالة إغماء، وحالتي اشتباه بفيروس كورونا المستجد، وتم طلب الإسعاف لهم ونقلهم للمستشفيات المعنية.





كما رصدت الغرفة تأخر وصول كراسات الإجابة ب٣ لجان بإدارة وسط التعليمية، وعلى الفور تم التواصل مع نائب وزير التربية والتعليم لشئون للمعلمين، الذي أعطى تعليماته لغرفة العمليات باحتساب زمن الإجابة للطالب كاملة وقت استلامه لكراسة الإجابة، وتم متابعة تنفيذ ذلك من كافة الأجهزة المعنية بالمحافظة.





وردًا على الشائعات التي انتشرت عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» بشأن رئاسة وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية رئاسة لجنة امتحانات الشهادة الثانوية، نفى الديب، في تصريح لصدى البلد، هذه الشائعات جملة وتفصيلًا، وقال "إنني تقدمت باعتذار رسمي عن جميع أعمال الامتحانات من شهر يناير".





وأشار إلى أن دوره في الامتحانات هو تقديم الدعم اللوجستي وتقديم المساعدة بناء على تكليف من محافظ الإسكندرية.





وأوضح مصدر مسئول بمديرية التربية والتعليم، في تصريح لصدى البلد، أن الديب ليس رئيسًا للجنة ولا عضوًا بها، مشيرًا إلى أن أعمال الامتحانات مسئوليتها مركزية من الوزارة، وأن المسؤول عن أعمال امتحانات الثانوية العامة كلا من رأفت عبدالله مدير عام الشؤون التنفيذية رئيس غرفة امتحانات الثانوية العامة، وهالة كمال مدير عام التعليم العام في الإسكندرية.





وعقب الامتحان، أعرب الطلاب عن رضاهم عن الاجراءات الاحترازية المتخذة، وعن أسئلة الامتحان، مؤكدين انها جاءت في مجملها في مستوى الطالب المتوسط.





وقال عدد من الطلاب في تصريحات لصدي البلد ان الامتحان كان جيدا، واسئلته متوسطة، مؤكدين أن جميع الإجراءات التي أعلنت عنها الوزارة قد تم تطبيقها داخل اللجان بدءا من التعقيم وتسليم الكمامات لكل طالب.





وأشاروا إلى أن عدد الطلاب داخل كل لجنة تراوح بين تسعة الي أربعة عشر طالبا تطبيقا لإجراءات التباعد لمنع انتشار فيروس كورونا، مضيفين أنهم تسلموا الأوراق الخاصة بامتحانات الدين والإحصاء والاقتصاد، على أن يتم تسليمهم بنهاية الامتحانات يوم 21 يوليو، وهي مواد لا تضاف إلى المجموع.





وتنفيذًا لتعليمات اللواء محمد الشريف بفض أي تجمع امام اللجان لحماية الطلاب والمراقبين، قامت قوات الأمن بصرف أولياء الأمور من محيط المدارس رفضًا للتجمعات.