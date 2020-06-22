100 مليون دولار من الأوروبي لإعادة الإعمار لدعم مشروعات القطاع الخاص بمصر.. برلمانيون: يساهم فى دعم الشباب فى ظل جائحة كورونا.. ويحافظ على العمالة من التسريح

- تمويل يصل لـ 100 مليون دولار.. صناعة النواب توضح الفوائد العائدة على مشروعات القطاع الخاص
- عضو اقتصادية النواب يطالب بتوجيه مبلغ 100 مليون لدعم المشروعات الصغيرة
- برلمانى: دعم المشروعات الصغيرة يؤكد حرص القيادة على توفير فرص عمل للشباب
أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، أن البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية وافق على تقديم تمويل للبنك التجارى الدولى بقيمة 100 مليون دولار، بهدف إعادة إقراضه لمشروعات القطاع الخاص في مصر.
وقالت الوزيرة، إنه سيتم تخصيص هذا التمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة، لمساندتها في سد احتياجاتها نتيجة الآثار الاقتصادية السلبية لفيروس كورونا، مما يساهم فى تحسين أداء الاقتصاد المصرى من خلال مساعدة هذه الشركات على مواجهة اى تحديات.
وفى هذا الصدد، أستطلع موقع صدى البلد الأخبارى أراء عدد من نواب البرلمان الذين اكدوا جميعا أن هذا التمويل ينتج عنها مزيد من فرص العمل الجديدة والمحافظات على المشروعات الصغيرة من الإغلاق وعدم تسريح العمالة.
ومن جانبه أيد عمرو الجوهرى عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، جهود الدولة فى تقديم طلب للبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية الذى وافق عليه البنك لتمويل البنك التجارى الدولى بقيمة 100 مليون دولار، بهدف إعادة إقراضها لمشروعات القطاع الخاص فى مصر.
وأكد "الجوهرى" لـ"صدى البلد"، على ضرورة تقديم الدعم الكامل للمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر بعد موافقة البنك الاوروبى على التمويل دون غيرهم، لافتًا الى أن البنك الأوروبى دائما يدعم الأسواق الناشئة لتحقيق التنمية ومساعدة الشباب.
وأوضح عضو مجلس النواب، أن بمزيد من هذه التمويلات والدعم سوفر ينتج عنها مزيد من فرص العمل الجديدة والمحافظات على المشروعات الصغيرة من الإغلاق وعدم تسريح العمالة.
وفى السياق ذاته، أشاد سمير البطيخى عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، بجهود الدولة فى تقديم طلب للبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية الذى وافق عليه البنك لتمويل البنك التجارى الدولى بقيمة 100 مليون دولار، بهدف إعادة إقراضها لمشروعات القطاع الخاص فى مصر.
وقال "البطيخى" لـ"صدى البلد"، إن الإقتصاد المصرى تأثر كثيرًا بفيروس كورونا وخصوصا المشروعات الصغيرة، لافتًا الى أن التمويل الذى اعلنت عنه الوزيرة بشأن 100 مليون دولار سيكون له مردود ايجابى فى تجاوز أزمة وباء كورونا العالمى.
وأوضح عضو مجلس النواب، أن هذا القرض بفائدة ميسرة ولفترات طويلة للسداد يمكن مصر من تجاوز فترة أزمة كورونا وخصوصا للمشروعات الصغيرة والمتوسطة التى تقوم بدفع مرتبات للعاملين بها وهذا التمويل يجعلها تستمر فى هذا الأمر.
وأشار النائب الى أن البنك المركزى قدم مبادرات عديدة للسياحة والمقاولات وغيرها وهذا القرض يستكمل ما بدأه البنك المركزي لتغطية عجز المشروعات الصغيرة والمتوسطة ودعمها لوقفها مره اخرى على ارض صلبة مما يعود بالنفع على المواطن من جهة والدولة من جهة أخرى.
كما، أشاد حسين خاطر عضو مجلس النواب، بجهود الدولة فى تقديم طلب للبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية لتمويل البنك التجارى الدولى بقيمة 100 مليون دولار، بهدف إعادة إقراضها لمشروعات القطاع الخاص فى مصر.
وقال "حسين" لـ"صدى البلد"، إن دعم المشروعات الصغيرة والشركات الصغيرة من أولويات الرئيس عبدالفتاح السيسى وما تم اليوم على أرض الواقع بالموافقة على تقديم تمويل 100 مليون دولار لمشروعات القطاع الخاص دليل كبير على جهود الحكومة فى تحقيق مطالب المواطن وتنفيذ توجيهات القيادة السياسية.
وأشار عضو مجلس النواب، الى أن تسليط الضوء على المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى هذه الفترة بالخصوص دليل قوى على الحفاظ على جميع العاملين وتوفير فرص عمل وعدم التضحية بأي عامل أو إنهاء مشروع صغير يجنى منه عدد من المواطنين الأموال.