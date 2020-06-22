100 مليون دولار من الأوروبي لإعادة الإعمار لدعم مشروعات القطاع الخاص بمصر.. برلمانيون: يساهم فى دعم الشباب فى ظل جائحة كورونا.. ويحافظ على العمالة من التسريح

وفى هذا الصدد، أستطلع موقع صدى البلد الأخبارى أراء عدد من نواب البرلمان الذين اكدوا جميعا أن هذا التمويل ينتج عنها مزيد من فرص العمل الجديدة والمحافظات على المشروعات الصغيرة من الإغلاق وعدم تسريح العمالة.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن بمزيد من هذه التمويلات والدعم سوفر ينتج عنها مزيد من فرص العمل الجديدة والمحافظات على المشروعات الصغيرة من الإغلاق وعدم تسريح العمالة.

وفى السياق ذاته، أشاد سمير البطيخى عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، بجهود الدولة فى تقديم طلب للبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية الذى وافق عليه البنك لتمويل البنك التجارى الدولى بقيمة 100 مليون دولار، بهدف إعادة إقراضها لمشروعات القطاع الخاص فى مصر.





وقال "البطيخى" لـ"صدى البلد"، إن الإقتصاد المصرى تأثر كثيرًا بفيروس كورونا وخصوصا المشروعات الصغيرة، لافتًا الى أن التمويل الذى اعلنت عنه الوزيرة بشأن 100 مليون دولار سيكون له مردود ايجابى فى تجاوز أزمة وباء كورونا العالمى.





وأوضح عضو مجلس النواب، أن هذا القرض بفائدة ميسرة ولفترات طويلة للسداد يمكن مصر من تجاوز فترة أزمة كورونا وخصوصا للمشروعات الصغيرة والمتوسطة التى تقوم بدفع مرتبات للعاملين بها وهذا التمويل يجعلها تستمر فى هذا الأمر.





وأشار النائب الى أن البنك المركزى قدم مبادرات عديدة للسياحة والمقاولات وغيرها وهذا القرض يستكمل ما بدأه البنك المركزي لتغطية عجز المشروعات الصغيرة والمتوسطة ودعمها لوقفها مره اخرى على ارض صلبة مما يعود بالنفع على المواطن من جهة والدولة من جهة أخرى.



