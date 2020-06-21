إصابة 14 معلما في حادث سير خلال عودتهم من مراقبة الثانوية العامة بسوهاج

تلقت غرفة العمليات الرئيسية بنقابة المعلمين، بلاغًا بوقوع حادث مروري على طريق أسيوط سوهاج الزراعي أمام قرية الصوامعة لميكروباص يقل معلمين قادمين من أعمال مراقبة امتحان اللغة العربية اليوم، الأحد، لطلاب الثانوية العامة نتج عنه إصابة 14 معلمًا بينهم اثنان فى حالة خطرة.





وكلف على الفور خلف الزناتي، نقيب المعلمين، رئيس اتحاد المعلمين العرب، بتحرك قيادات النقابة الفرعية للمعلمين بسوهاج برئاسة عبد الرءوف حمدون فور وقوع الحادث أمام قرية الصوامعة التابعه لمركز طهطا و تعرض فيه 14 معلما من المنتدبين ملاحظين بلجان امتحانات الثانوية العامة وتم نقلهم لمستشفى طهطا المركزى.





وأكد عبد الرؤوف حمدون، أنه تم التواصل مع اللجنة النقابية بطهطا برئاسة محمد فاهم رئيس اللجنة بالتوجه إلى المستشفى، وأفادنا بأنه تم نقل الحالات المصابة إلي مستشفيات أسيوط و سوهاج الجامعي.





وعلي الفور توجه رؤساء اللجان النقابية احمد خليفه بقله رئيس لجنة حى شرق سوهاج وعلى حسن رئيس غرب و مركز سوهاج لمتابعة الإسعافات التي جرت للملاحظين و كذلك العمليات وأطمأنوا عليهم و قد خرج بعضهم و الباقي مازال تحت الرعاية.

