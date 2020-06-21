نسف الكرش بأقل مجهود برجيم سريع لإنقاص الوزن



هل تبحثين عن رجيم سريع ل حرق الدهون وتعزيز الأيض إليك رجيم سريع لإنقاص الوزن بسرعه غير متوقعه ونسف الكرش







إليك خطة الرجيم ولمدة أسبوع يقدمها موقع "بولد سكاي" الهندي:









الإفطار :







كوب من شاى بحليب خالى الدسم + 2 شريحتان بسكوت ديجستيف







بين الإفطار والغداء





ثمرة برتقال







الغداء اختارى من الآتي:





3ملاعق مكرونة + 3 أصابع كفتة مشوية أو شريحة بانيه مشوى







طبق شوربة خضار + طبق خضار سوتيه + 3 ملاعق أرز







أوعلبة تونة + طبق سلطة خضراء + نصف رغيف بلدى







بين الغداء والعشاء :







كوب من بذور الكتان أو كوب من القرفة







العشاء:







2 قطعة جبن قريش + 1 توست سن





بعد العشاء ..





كوب من القرفة والجنزبيل والليمون

