نسف الكرش بأقل مجهود برجيم سريع لإنقاص الوزن

هل تبحثين عن رجيم سريع لحرق الدهون وتعزيز الأيض إليك رجيم سريع لإنقاص الوزن بسرعه غير متوقعه ونسف الكرش
إليك خطة الرجيم ولمدة أسبوع يقدمها موقع "بولد سكاي" الهندي:
الإفطار :
كوب من شاى بحليب خالى الدسم + 2 شريحتان بسكوت ديجستيف
بين الإفطار والغداء
ثمرة برتقال
الغداء اختارى من الآتي:
3ملاعق مكرونة + 3 أصابع كفتة مشوية أو شريحة بانيه مشوى
طبق شوربة خضار + طبق خضار سوتيه + 3 ملاعق أرز
أوعلبة تونة + طبق سلطة خضراء + نصف رغيف بلدى
بين الغداء والعشاء :
كوب من بذور الكتان أو كوب من القرفة
العشاء:
2 قطعة جبن قريش + 1 توست سن
بعد العشاء ..
كوب من القرفة والجنزبيل والليمون