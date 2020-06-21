لميس الحديدي: مصر تريد التوصل لوقف إطلاق النار في ليبيا ..فيديو

أشادت الإعلامية لميس الحديدي، بخطاب الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن الأزمة الليبية ، مؤكدة أن هذه التصريحات حركت المياه الراكدة في هذا الملف من جديد.





وأضافت لميس الحديدي، أثناء تقديم برنامجها "القاهرة الآن"، المذاع عبر شاشة "العربية الحدث"، مساء اليوم الأحد، أن ما قاله الرئيس دعوة للسلام وليس للحرب، لافتة إلى أن مصر تريد التوصل لوقف إطلاق النار يحفظ الجميع ويخرج المرتزقة من الأراضي الليبية.





وتابعت لميس الحديدي، أن حكومة الوفاق أعلنت رفضها المشاركة في اجتماع جامعة الدول العرب على مستوى وزراء الخارجية والذي جاء استجابة لطلب مصر.





وأكملت لميس الحديدي، أن "عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب المنتخب، أعلن دعمه تصريحات الرئيس السيسي؛ لمساندة الجيش للتصدي للتدخل الأجنبي في البلاد".



