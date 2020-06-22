حظك اليوم.. توقعات الأبراج الإثنين 22 يونيو مهنيا وعاطفيا

كثيرون لا يخطون خطوة قبل متابعة الأبراج والفلك، ومعرفة حظهم وكل ما يتعلق بجميع جوانب الحياة العاطفية والصحية والمهنية والمالية



وقدمت خبيرة الأبراج عبير فؤاد، حظك اليوم الاثنين 22 يونيو

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توقعات الأبراج وحظك لهذا الأسبوع

الثور

من 21/4 إلى 21/5

عاطفيا: الشمس في منزل العلاقات تمنحك تألقا وفتنة وتعتني جيدا بمن تحب.

مهنيا واجتماعيا: يقترن عطارد مع القمر في منزل العلاقات ويساعدك ذلك أن توطد علاقتك بالآخرين وقد تجد العلاج لأمور تشغلك.





الجوزاء

من 22/5 إلى 21/6

عاطفيا واجتماعيا: الوضع الفلكي يطالبك بأن تفكر جيدا قبل أن تتكلم حفاظا على علاقاتك.

مهنيا وماليا: عطارد يقترن بالقمر في منزلك الثاني مما يدفعك اليوم لتوسيع نطاق نشاطك، فقط تأن في خطواتك وحساباتك.





الجوزاء

من 22/5 إلى 21/6

عاطفيا واجتماعيا: الوضع الفلكي يطالبك بأن تفكر جيدا قبل أن تتكلم حفاظا على علاقاتك.

مهنيا وماليا: عطارد يقترن بالقمر في منزلك الثاني مما يدفعك اليوم لتوسيع نطاق نشاطك، فقط تأن في خطواتك وحساباتك.





الأسد

من 23/7 إلى 22/8

اجتماعيا ومهنيا: تميل نحو التأمل ومراقبة الأجواء من حولك وعليك ألا تعلن خططك.

صحيا وعاطفيا: القمر يقترن مع عطارد في منزل الصحة وقد تحتاج اليوم لوقت تقضيه مع نفسك لتستعيد طاقتك وسلامك الداخلي.













الحمل

من21/3 إلى 20/4

مهنيا وعائليا: اليوم يقترن عطارد والقمر في وضع معاكس وعليك أن تعطي وقتا كافيا لكل مشكلة أو خلاف.

عاطفيا واجتماعيا: الوضع الفلكي دقيق وينصحك اليوم بالابتعاد عن التشنج واعتماد الليونة.









العذراء

من 23/8 إلى 22/9

عاطفيا واجتماعيا: القمر في منزل الأصدقاء يساعدك اليوم على الاقتراب ممن تحب ويمكنك أن تميز العدو من الصديق.

مهنيا: المخلصون يساندونك وقد تساعدك الأفلاك أن تكتشف حقيقة بعض الزملاء.





الميزان

من 23/9 إلى 22/10

عاطفيا واجتماعيا: القمر يقترن مع عطارد في وضع معاكس، فلا تستسلم اليوم للحساسية والتشنج.

مهنيا وعائليا: الفلك يدعوك أن تقتصد في كلامك كي تأمن شر الجدال.





العقرب

من 23/10 إلى 22/11

مهنيا وماليا: عطارد يقترن بالقمر في منزل الحظ مما يجعل الظروف مواتية للتخطيط ولاكتشاف مواهبك من جديد.

اجتماعيا وعاطفيا: الوضع الفلكي يمدك اليوم بكل الأدوات التي تجعلك مبهرا ومؤثرا في عيون الجنس الآخر.





القوس

من 23/11 إلى 21/12

مهنيا وماليا: القمر في منزل المدخرات يدفعك اليوم لإظهار حكمة في المعاملات المختلفة ويذخر عقلك بأفكار خلاقة تساعدك على التقدم وتنمية أعمال وأموال.

عاطفيا وعائليا: حاول أن تسترخي ولا تدع الذكريات السلبية تفسد عليك حياتك.





الجدي

من 22/12 إلى 20/1

عاطفيا: إذا كنت متزوجا كن صبورا وحاول ألا تقابل الحب بالجفاء.

مهنيا وماليا: عطارد يقترن بالقمر في مواجهة برجك.. وعليك أن تكون يقظا للتفاصيل فالقلق يأتي من إهمال الثغرات.





الدلو

من 21/1 إلى 19/2

عاطفيا واجتماعيا: اليوم يعدك الفلك بالتألق وتعرف كيف تتفاوض وتؤثر في الآخرين.





الحوت

من 20/2 إلى 20/3

مهنيا وماليا: الفلك يدعم خطواتك وتتضح الأمور من حولك وتجد حلا لقضية شائكة.

عاطفيا وعائليا: القمر بمنزل الحب يمنحك لباقة وجاذبية خاصة مع من يشتاقون لتواجدك معهم.