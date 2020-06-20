توقعات الأبراج وحظك لهذا الأسبوع من السبت 20 ألى الجمعة 26 يونيو

كيف سيكون حظك لهذا اليوم؟ وماذا يخبئ لك برجك في عالم الفلك؟ سؤال يطرحه الجميع لذلك عزيزى إليك توقعات الأبراج ليوم السبت 20 يونيو-حزيران 2020 وفقا لما نشرته خبيرة الأبراج عبير فؤاد على صفحتها الشخصية لمواقع التواصل الأجتماعى فيس بوك .



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برج الحمل

حظك هذا الاسبوع برج الحمل على الصعيد المهني

إذا استطعت هذا الاسبوع أن تضبط أعصابك، وتحسن التصرف بهدوء، والتأقلم مع الأوضاع بدون احتجاج واعتراض، فتنتصر على المعوقات وتواصل طريقك بسلام تدرك بعقلك أن لا شيء يدعو إلى الريبة، إلا أن الانفعالات تبدو الأقوى الآن. قد لا تسير الأمور بالسرعة التي تتوخى، وتشعر بالتعب أمام مراوحة بعض المشاريع المكان، إلا أن مثابرتك الأسطورية تتيح أمامك فرص إنجاح المخططات، مهما كانت الأوضاع. قد تطلب وقتًا للتفكير، أو تجد أن الوقت لم يحن بعد لاتخاذ قرار مثلًا، أو تخضع ربما لعملية تأجيل قسرية في مجال ما، أو تراجع حساباتك وتدرس أمورك بهدوء قبل القيام بأي خيار.

حظك هذا الاسبوع برج الحمل على الصعيد العاطفي

تدور الأمور على الصعيد الشخصي بشكل جيد قد تعرف لقاء عاطفيًا مميزًا إذا كنت خاليًا، وتعيش انسجامًا مع نفسك، وربما تتلقى مفاجأة سارة في هذه الأثناء. بعد ذلك يتغير المناخ، وقد تولد بعض الحساسيات، وترتبك بشأن ثقة لا تهبها لشريك جديد أو قديم، أو ترتاب من بعض التصرفات، وربما يكون الأمر فقط جمودًا في العلاقات ورتابة تشكو منها. تتعثر الخطى قليلًا، وتتشابك بعض المشاعر. قد يسبب لك أحد أفراد العائلة قلقًا أيضًا، أو ينشأ نزاع وجدل يعيدك إلى الماضي. يتعلق الأمر بشاب أو شابة في المحيط أو بولد أوشقيق أو شقيقة.









برج الثور:





حظك هذا الاسبوع برج الثور على الصعيد المهني:

تدخل أسبوعًا ممتازًا تحقق خلاله ربحا ماليا او نجاحا بعض الأهداف على الصعيدين المهني والشخصي ويسهل لك القمر من برج العذراء الصديق المساعي تبدو المعنويات مرتفعة كما التفاؤل. إنه الوقت المناسب لكي تتعمق بمساعيك، وتقدم عروضك، وتفاوض بشأن شروط العمل. يدلك الحدس على الاتجاه الصحيح، فتصغي إلى نداء القلب لتسير في الدرب المؤدي إلى النجاح. قد تقوم ببعض الاتصالات المهنية الواسعة تتصرف بحكمة وذكاء وتترك جانبًا، ما يعيق الطريق. تدرك أن كل شيء يحتاج إلى الوقت، وهذا الوقت لا يسامح ما يحصل بدونه. تخوض هذا الاسبوع مجالات تقنية

حظك هذا الاسبوع برج الثور على الصعيد العاطفي:

يتميز هذا الاسبوع بعلاقات ودية مع المحيط، وبصداقات مميزة تلعب دورًا في توجهاتك واتزانك العاطفي. تعيش تواطؤًا مع الحبيب وتقاربًا وتفاهمًا، وإذا كنت وحيدًا فقد يلفت انتباهك شخص يلوح في الأفق، أو تنشأ صداقة تتحول إلى حب وتتطور على مر الأشهر المقبلة. كذلك قد تكون الصداقة ملاذًا في الأوقات الصعبة. أما اللقاءات الرومنسية فقد تتم للعازبين عبر بعض الاتصالات التربوية أو الروحية، أو من خلال بعض الأصدقاء، في حين أن المجال المهني يبدو الموقع الأوفر حظًا للقاءات العاطفية.









برج الجوزاء:

حظك هذا الاسبوع برج الجوزاء على الصعيد المهني:

وجود القمر في العذراء يجعل نهاية الاسبوع متقلبة ومعاكسة لذلك خفف النمط، واحم نفسك من الأخطار، ولا تقدم على تحديات أو تصرفات عشوائية بدون تفكير وصبر وحكمة. إن أفضل أسلوب يجب اعتماده الآن هو الليونة والرؤية وعدم فرض إرادتك على أحد، وبذل الجهود من أجل محاصرة النزاعات والمشاكل، خاصة إذا تعرضت لمواجهة مع مسؤول أو أحد الأصدقاء أو الأقرباء أو الأهل. إذا بدت لك الأجواء دقيقة لمواجهة ، فاعلم أنها تسير نحو التصعيد في وسطه، وقد تتحول إلى احتكاكات كبيرة أو حتى شيء من العنف

حظك هذا الاسبوع برج الجوزاء على الصعيد العاطفي:

قد يحمل الأسبوع الأول جوًّا جيدًا لا بل رائعًا، بحيث يتجاوب معك الكثيرون، سواء في حياتك الشخصية أو العائلية. تتاح لك فرص عقد صداقات جديدة والتعرّف إلى بعض الذين يثيرون إعجابك. تشعر بالارتياح والطمأنينة وكأنك تبدأ صفحة جديدة خالية من الشوائب والاخطاء. للعازب, باستطاعتك التعويض عن التراجع المعنوي انها فترة واعدة بالسعادة ومناسبة لتعزيز العواطف ولمد جسور جديدة مع الشريك.









برج السرطان:





حظك هذا الاسبوع برج السرطان على الصعيد المهني:

تبدأ الاسبوع بقدرات خلاقة مبدعة وقوية على الصعيد المهني تحمل إليك آمالًا كثيرة وتطورات وترقيات وفرصًا مميزة. إنه الوقت المناسب لكي تتخذ مبادرات على صعيد مهنتك، توسع الآفاق وتحررك من قيود طالما كبلتك في السابق، فتنتقل من فترة اضطررت خلالها إلى التأقلم وقبول التسويات إلى فترة تستطيع خلالها أن تفرض شروطك بارتياح تساندك الطوالع الفليكة توفر لك إمكانات مهمة بالعمل، وضمانة للنجاح في كل المساعي والخطوات. أما التعاطي مع بعض المراجع الحكومية أو النافذة فيبدو مثيرًا. قد توقع على عقد، أو تحصل على موافقة سعيت إليها، قد تسافر لالتقاط فرصة، أو للمباشرة بمهمة، أو لوضع اللمسات الأخيرة على مشروع فني.





حظك هذا الاسبوع برج السرطان على الصعيد العاطفي:

قد تسوء العلاقة مع المقربين ، ويبدو الاتصال صعبًا. تضطر إلى تقديم بعض التنازلات من أجل إشاعة الانسجام. قد يربك وضع لأحد أفراد العائلة، وتشعر في بعض الأحيان أنك غير قادر على العلاج. مطلوب منك الرقة والهدوء والتعامل بلطف وتعاطف، قد يكون الآخرون بحاجة إليك أكثر مما أنت بحاجة إليهم، وأنت القادر على تبسيط الأمور وشرحها وتشريحها بطريقة حكيمة وقوية، كرس وقتك للبحث عن مصلحة المقربين وسلامهم الداخلي. قد يحتاجك أحد المرضى، أو يطلب تدخلك بعض الجمعيات أو المنظمات أو الاتحادات التي تنتمي إليها لكي تجد مخرجًا لمأزق.













برج الاسد:





حظك هذا الاسبوع برج الاسد على الصعيد المهني:

تمتلىء ثقة بالنفس بحيث يهديك القدر ظروفا جيدة وتطورات مهمة ، لتحقيق الأمنيات والأحلام والانعطاف نحو نمط جديد في حياتك ومشاريع تتوصل أخيرًا إلى تنفيذها تنعم بفترة هادئة من التواصل والمفاوضات الجيدة والآفاق الواعدة ، فتنجز عملًا ما أو توقّع على عقد ممتاز أو تقبل على تجد مهني مميّز أو تحصل على المهمة التي رغبت بها ما يسلط الضوء على وضعك المادي ما يشير إلى تعديلات وتغييرات في المجال المادي ، كما إلى ازدهار ونجاح وضرورة إحداث تغيير في استراتيجية وطريقة التفكير تبدو واثقا من نفسك فتعيش تجارب مثمرة وتكون راضيًا عن النتائج والجهود المبذولة, وتتلقى مساعد من أجل بلوغ أهدافك, وتسوية بعض المسائل العالقة.





حظك هذا الاسبوع برج الاسد على الصعيد العاطفي:

لا يزال كوكب الحب يتنقل في برج الجوزاء لتنعم بوضع فلكي ايجابي ومميز, تحاط بالمعجبين وتعيش أجواء مختلفة عما عرفتها حتى الان, تبتسم لك العواطف يسود الوئام علاقاتك الشخصية والعائلية والاجتماعية في هذا الشهر. تتفاهم مع المحيط بشكل ملفت ويبدي لك الآخرون محبتهم وعنايتهم . تتلقى الدعوات الكثيرة والعروض المميزة التي تتجاوب معها بالإجمال ، وإذا كنت وحيدًا فقد تكتشف الحب عبر تلبيتك لإحداها.





















برج العذراء:





حظك هذا الاسبوع برج العذراء على الصعيد المهني:

تزول العراقيل وتبدأ الانفراجات بالظهور تدريجيًا، فترتاح نفسيتك وتستعيد هدوءك وراحة بالك، كما السيطرة على الامور، فها ان الغيوم الداكنة التي قضت مضجعك في الشهر الماضي قد بدأت بالانحسار. لا بد من انك تتساءل حول الاوضاع الفلكية المحيطة بنهاية عامك الحالي، فأسارع الى طمأنتك إلى أن الحظ يكون حليفك فلا تقلق، فإنك ستختم عامك بصورة ممتازة، لذلك لا تتذمر اذا مرت غيمة بين الحين والآخرلا تتوقف ولا تتأخر، اكمل اعمالك انجزها بدقة وتفانٍ، فدولاب الحظ يعدك بظرف كريم وايجابي.









حظك هذا الاسبوع برج العذراء على الصعيد العاطفي:

ماذا تتوقع أن يحصل بداية الاسبوع؟ أعتبرها معاكسةً ومشاكسةً بحيث أنها تقلب المعطيات رأسًا على عقب, فتظهر أنت بدور المخطىء والاناني والظالم لتحل عليك الانتقادات اللاذعة والتهديدات. يشغل بالك أحد أفراد العائلة، أو تعيش نزاعًا بسبب تطفّله أو تدخّله بشؤونك. لكي يفسح المجال أمام ملاقاة أو مصالحة بعد تشدّد ومنافسة وغيرة. قد تطلب مهلة لدرس وضعك وعواطفك ، أو تبتعد عن الشريك العاطفي لقياس عواطفك، وهو أمر يولّد عادة ردّة فعل سلبية.













:برج الميزان





حظك هذا الاسبوع برج الميزان على الصعيد المهني:

تشتد عصبيتك مع تراكم التأخيرات ما يزيد الطين بلة وقد يهدد القمر من برج العذراء اوضاعك ويُخضعك لضغوطات كثيرة ومحاولات زجّك في ورطات ومخاطر يجب ان تتفاداها بحنكتك ومهارتك. تفقد السيطرة على الأوضاع فتتحدى الكثيرين وتعاند بصورة لا تخدم مصالحك. وذلك مرده الى التنافر الفلكي الذي يبلغ اشده هذه الفترة ما يهدد باوضاع عالمية صعبة وبعض الاستحقاقات الدقيقة تبدو الانفعالات شديدة فيجب أن تعمد إلى تنظيم مهني هادئ ومفاوضات متينة وعميقة بعيدًا عن الانفعالات، وإلى التسلّح بالصبر.

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حظك هذا الاسبوع برج الميزان على الصعيد العاطفي:

يدعوك هذا الاسبوع إلى التسلية والمرح وغزو القلوب والتنقّل بين مغامرة ومغامرة، دون أن تحط رحالك في مكان ما. إلاّ أنّ الفلك يترصّد لك وقد يحمل إليك حبًا لم تسع إليه، أو لقاء يشغلك أكثر من غيره ويجعلك أسيرة حتى. تتورط بقصة عاطفية من حيث لا تدري ، أو تتملّص من قصة أخرى لسبب أو لآخر. تبدو مغامرًا من الدرجة الأولى ، مستعدًا لساحات المعركة العاطفية









برج العقرب:





حظك هذا الاسبوع برج العقرب على الصعيد المهني:

تسترجع الشجاعة والجرأة وتكون طريقك غنية بالمعرفة فتقوم بالمبادرات اللازمة بعيدا عن تضييع الوقت كل شيء يتحرك في حياتك، وجود القمر الجديد في برج العذراء يزيدك اندفاعًا وديناميكية، إلا أن هذا الطالع يشكل أيضًا خطرًا من التسرع والتهور، تتبدل معطيات، وتتخذ قرارات فجائية. قد تغير مكان إقامتك، وتتزود بأفكار كثيرة غنية تتدافع وقد لا تجد ثمارها بسرعة. لا تستعجل شيئًا وأحسن نعمة الصبر والانتظاربدون شك أنت قادر على المناورة وجذب التأييد ونيل النتائج المطلوبة. قد تسافر لملاقاة بعض الفرقاء، أو لإلقاء محاضرات، أو للتوصل المفيد، وربما تلعب دورًا في الشأن العام.





حظك هذا الاسبوع برج العقرب على الصعيد العاطفي:

تتمتع بجاذبية كبيرة فتسجّل انتصارات غرامية أينما ذهبت، وتلتقي بأشخاص مميزين يكسبون اهتمامك أو رعايتك. تمارس سحرك وتعبّر عن نفسك بطريقة ملفتة. فتصحح علاقتك بأوساط كثيرة وتعالج مشكلة ماضية أو خلافًا ما مع احدهم. فتبلغ شعبيتك أوجها بحيث يطلب حضورك الجميع، فتبدو النجم أينما حللت. تتلقى العديد من الدعوات التي تثلج قلبك، وربما يطرق بابك الكثيرون طالبين القرب منك، أو حاملين العروض والوعود .









برج القوس:





حظك هذا الاسبوع برج القوس على الصعيد المهني:

كن جاهز هذا الاسبوع لتحمل المسؤولية لا ترتجل عملا ولا تستخف بالواجبات عزيزي فالاضواء مسلطة عليك سيكون بانتظارك ضغوطات فلكية متعدّدة المصادر أبرزها وجود الشمس في السرطان والقمر في برج العذراء التي تتحدث عن أجواء ضاغطة على كافة الاصعدة نفسيا جسديا ومعنويًا أنت معرّض للإرهاق و التعب النفسي الذي قد يرتدّ سلبا على وضعك الصحي. هنالك أزمة طارئة و قد تثير غضبك و انفعالاتك الحادة. انها فترة مرهقة إذ تكثر الأعمال الملحّة و الضاغطة و يرفض المسؤولون إعطاءك المزيد من الوقت

حظك هذا الاسبوع برج القوس على الصعيد العاطفي:

اسبوع ساخن يجعلك تعيش تجارب صعبة وامتحانات معقدة تبدو منشغلا بعملك او واجباتك الاجتماعية فيتذمر الحبيب من اهمالك او تقصيرك حاذر من الخلافات يتوجب عليك التحلي بالصبر وعدم التسرع في اطلاق الاحكام على الحبيب ابحث عن القواسم المشتركة . فلا تمزج بين حياتك الشخصية والمهنية وحاذر المحتالين والحوادث أو التراجع المعنوي وكن حريصا على عدم الانفجار وتجنّب السفر كليًا. تحتاج الى الوحدة لمراجعة اوضاعك.









برج الجدي:





حظك هذا الاسبوع برج الجدي على الصعيد المهني:

تتحسن المعنويات وتفرح لانفراج مع وجود القمر في العذراء الصديق يمكن القول إنك تصل إلى الفترة الواعدة والتي تفتح أمامك الأبوا ب واسعة لكي تحقق أهدافك وتنطلق نحو فترة آتية حافلة بالإنجازات الكبيرة والحظ الداعم. تقدم هذا الاسبوع على مساعي ومبادرات مهمة تعطيك نتائج فائقة، في حين تسير الشؤون الحياتية اليومية كما ترغب وتشتهي. كل شيء يتجه نحو الأفضل. تسيطر على انفعالاتك وعواطفك، فتزول المخاوف والهواجس، لكي تنهي السنة بتفاؤل وثقة بالمستقبل. تسارع الخطى، تعوض عن الوقت الضائع، تعاود الالتحاق بمن سبقك، لا بك تتقدم عليه وتنجح في كل ما تفعل وتنطلق نحو جديد غير اعتيادي، باختصار، تحقق أحلامك، وتنتقل من مهمة إلى أخرى بدون هوادة، وتسجل الانتصار الكبير

حظك هذا الاسبوع برج الجدي على الصعيد العاطفي:

يراوح كوكب الزهرة مكانه في برج الجوزاء فتستفيد من ذبذباته التي تبّشر بحدث سعيد هو على طريق التحضير، أو بفرحة تعيشها أو مفاجأة تصلك. بحيث تترك اثرًا هائلًا أينما حللت وتوطد الروابط التي تجمعك بحبيب تحرص عليه. يهتم بك الكثيرون وتثير الغيرة، وإذا كنت عازبًا فقد تعرف لقاءً باهرًا، أو تشعر فجأة بالرغبة في الزواج والارتباط.









برج الدلو:





حظك هذا الاسبوع برج الدلوعلى الصعيد المهني:

تتمتع بكل المعطيات الضرورية لكي تكون سعيدًا في هذا الاسبوع ، رغم بعض القلق الذي ينتابك بين حين وآخر. تشعر أنك تولد من جديد وأنّ حيوية تسكنك لدفع أمورك نحو الأهداف المرجوّة، بغض النظر عن نوعية هذه الأهداف، سواء اخترت الانتقال الى جديد أو القيام بأعمال منزلية أو خوض مجال مهني من نوع آخر أو العمل على انجاز مشروع كبير، فإنك تجد مبتغاك بكل سهولة. إذا كنت بصدد البحث عن عملية مالية او استثمارية الآن، فتوّقع الأرباح.

حظك هذا الاسبوع برج الدلوعلى الصعيد العاطفي:

قد يكون هذا الاسبوع عابقًا بروائح الغزل واللقاءات الخفيفة والمبادلات العاطفية السطحية أو الصداقات الجميلة، والتواطؤ مع اشخاص لهم علاقة بحياتك المهنية أو المالية. تسعد بتفاهم مع من يظهر تعلّقًا بك، فيكون شعورك بالاستقرار دافعًا قويًا لك، لكنه قد لا يقود الى ارتباط حقيقي إذا كنت خاليًا. تداعب القدر وتترك الأحداث أن تأخذ مجراها في حياتك. فتتسلى بالتنوع ولو كنت اكثر ميلًا الى احد الأشخاص باختصار تستفيد من الأجواء الداعمة













برج الحوت:

حظك هذا الاسبوع برج الحوت على الصعيد المهني:

تعيش اسبوعًا متعدد الوجوه يحمل إليك حرية في التصرف أكبر، ويعفيك من التأثيرات المزعجة التي عانيت منها، لكن وجود القمر في برجالعذراء يضطرك إلى مواجهة بعض الصعوبات وإلى معاودة الكرة إذا فشلت محاولاتك الأولى. لكن جميع مواليد الحوت يواصلون الجهد، ويتغلبون على شعور باليأس والتراجع لمواصلة الجهود. كذلك يكون لتطور سياسي أو اجتماعي عام أثر على سير أمورك قد تتبوأ مركزًا، أو تحتل منصبًا، أو تنظم لعمل جديد وربما تعالج قضية تتعلق بضرائب ورسوم أو إرث. إن الطالع الجيد يعزز أوضاعًا عامة تنعكس عليك ، وتفتح أمامك أبوابًا وفرصًا يجب أن تستفيد منها بسرعة قبل فوات الالوان.

حظك هذا الاسبوع برج الحوت على الصعيد العاطفي: