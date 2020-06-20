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توقعات الأبراج وحظك اليوم السبت 20/6/2020 مهنيا وعاطفيا وصحيا

السبت 20/يونيو/2020 - 12:08 ص
ابراج
ابراج
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أسماء عبد الحفيظ
كيف سيكون حظك لهذا اليوم؟ وماذا يخبئ لك برجك في عالم الفلك؟ سؤال يطرحه الجميع لذلك عزيزى إليك توقعات الأبراج ليوم السبت 20 يونيو-حزيران 2020 وفقا لما نشره موقع بولد سكاى الهندي الشهير.

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  :برج الحمل
  مهنيًا: قد تواجه بعض خيبات الأمل، لكنك قادر على النهوض مجددًا والسير قدمًا عاطفيًا: حاول ألا تكون استفزازيًا مع الشريك، لأن رد فعله سيكون مكلفًا عليكما صحيًا: لا تجازف بصحتك من أجل مكاسب مادية، لأن الصحة هي الأغلى
 
برج الثور:
 مهنيًا: تبدأ مسيرة عمل مضنية وتوظف طاقاتك في إنجازات مهنية ضخمة، وتسعى من أجل ترقية أو منصب عاطفيًا: تسير الأمور بينك وبين الحبيب على ما يرام، لا تدع الآخرين يدخلون على خط الانسجام بينكما صحيًا: بعض التورّم في القدمين قد يثير قلقك، لكنه ناتج من كثرة الوقوف في العمل

برج الجوزاء:
  مهنيًا: تحاول تصحيح بعض المسار المتعلق بقضية حق أو بشأن مهنة معيّنة أو دراسة أو مشروع سفر عاطفيًا: يتصرّف الشريك بليونة تجاهك وبلا استفزاز وتحدّيات، لن تعاني أي أزمة، بل تنتصر على المصاعب صحيًا: خذ المبادرة للقيام بكل ما يبعد عنك المشكلات الصحية أو يصيبك بعوارض مزعجة

برج السرطان:
  مهنيًا: الانضباط الذي أظهرته في العمل ينعكس عليك إيجابًا، وهذا يساعدك في التعامل مع الزملاء بثقة أكبر عاطفيًا: قد تواجه مع الشريك بعض المصاعب المفاجئة، لكن ذلك يكون مرحليًا ولن يدوم طويلًا صحيًا: أنت بغنى عن المشكلات الصحية، مارس الرياضة وسترى أنها الحل المفيد للتخلص من المتاعب 


برج الاسد:
  مهنيًا: تجنّب النزاعات والصراعات، وكُن دقيقًا جدًّا وابتعد عن عمليات البيع والشراء وراقب ما يجري بهدوء عاطفيًا: تعيش ظروفًا جميلة وداعمة من الأحبّاء ومع معظم من تختلط بهم في حياتك اليومية صحيًا: تواصل ما بدأته منذ مدة وشعرت بأنه مفيد للصحة، وتنصح الآخرين للتمثل بك


برج العذراء:
 مهنيًا: تعلّم أن تفاوض بهدوء، لن يدعك تسرّعك في الحكم تحصل على مرادك عاطفيًا: يسبّب لك لسانك السليط المشاكل، كن أكثر ودًا مع الحبيب خشية أن يبتعد عنك صحيًا: كن معتدلًا في ما يجب أن تعتمده في كميات المأكولات التي تتناولها في كل وجبة 


:برج الميزان
 مهنيًا: مسؤولياتك في العمل تزداد يومًا بعد يوم، وهذا سيؤدي الى تعزيز موقعك عاطفيًا: تكتشف أنّ خياراتك تجاه الشريك كانت صائبة وثقتك به مستحقة وجدية، فترتاح نفسيًا صحيًا: عليك أن تهتم أكثر بنوعية طعامك، لأنّ الوزن الزائد يضرّك كثيرًا


برج العقرب:
مهنيًا: دراسات مستقبلية قد تغيّر مجرى عملك، والأمور ليست سوى مسألة وقت عاطفيًا: لا تحاول إخفاء مشاعرك عن الشريك، فالإحساس المتبادل يسهّل التفاهم صحيًا: الجلوس خلف المكاتب ليس صحيًا، الحركة مطلوبة وضرورية


برج القوس:                          
  مهنيًا: تتمتع بسرعة بديهة وبأفكار ذكية وتكثّف اتصالاتك، وتكرّر المحاولات وتمارس جميع صلاحياتك وتقوم بزيارة أو تشارك في مؤتمر عاطفيًا: يوم أكثر من رائع لأنّه بعيد عن المشاحنات والظروف الضاغطة، وتسود أجواء لطيفة ومشجّعة على التعبير عن عواطفك الدفينة صحيًا: قراراتك الصائبة على الصعيد الصحي تكون دافعًا إلى جعل الآخرين يجاورونك في كل ما تقوم به رياضيًا

برج الجدي
   مهنيًا: عوامل إيجابية وجيّدة على الصعيد المهني، مترافقة مع مطالبك المالية المحقة، وقد تبلغ الهدف قريبًا عاطفيًا: في الأجواء عشق وتعلّق وكلام كثير ودعوات متراكمة وسحر تمارسه أينما حللت صحيًا: الشعور بالخيبة أحيانًا يولد حالة اكتئاب ورغبة في الانزواء واضطرابًا نفسيًا

برج الدلو:
 مهنيًا:لا تقدم خدمات مجّانية الا لمن يستحقّ ويحفظ لك الجميل عند اللزوم عاطفيًا: عليك أحيانًا أن تكون أكثر تسامحًا مع الشريك، فهو لم يقصد تهميشك أو أذيتك صحيًا: العصبية الزائدة ليست في مصلحتك، وعليك أن تقاوم ذلك بممارسة المشي

برج الحوت:
  مهنيًا:تقتحم ساحة ما كانت محرمة أو تفكر في مشروع وتسافر لهذا الغرض عاطفيًا: تبدو العواطف شديدة وتحمل إليك آفاقًا واسعة ، لكن انتبه من محاولة بعضهم إبعادك عن ارتباط جدّي صحيًا: وفّر طاقتك وجهدك لوقت آخر، والطبيعة قد تكون أفضل الحلول الممكنة للترويح عن النفس.
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