توقعات الأبراج وحظك اليوم الثلاثاء 16/6/2020 مهنيا وعاطفيا وصحيا

كيف سيكون حظك لهذا اليوم؟ وماذا يخبئ لك برجك في عالم الفلك؟ سؤال يطرحه الجميع لذلك عزيزى إليك توقعات الأبراج ليوم الثلاثاء 16 يونيو-حزيران 2020 وفقا لما نشرته خبيرة الأبراج عبير فؤاد على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

برج الحمل:

مهنيًا: تبحث عن مصادر ماليه جديدة تمول بها استثماراتك، فكن مستعدًا للمرحلة المقبلة التي تتطلب منك الكثير من الصبر عاطفيًا: العقدة تكمن في صعوبة التواصل مع الشريك وفي ميلك، كفّ عن إلقاء الكلمات جزافًا ومن دون تحفّظ صحيًا: القلق الدائم ليلًا يرهق الأعصاب ويبقيك في حال من الترنح نهارًا وعدم التركيز في العمل

اقرا أيضا

توقعات الأبراج وحظك اليوم الأحد 14/6/2020 مهنيا وعاطفيا وصحيا

برج الثور:

مهنيًا: ابتعد عن الأخطار، وعن المواجهات والحوارات العقيمة، وكن متحفظًا ومتأنيًا عاطفيًا: تكثر نشاطاتك العاطفية خلال هذا اليوم وتجرّب أمورًا جديدة على أمل أن تحقق من خلالها النجاح في العلاقة صحيًا: لا تناور ولا تتهرب من مسؤولياتك الرياضية، مهما حاولت فإن أفراد الأسرة لن يتركوك تحقق مبتغاك

برج الجوزاء:

مهنيًا: يمكنك الاستفادة من خبرة الآخرين، وهذا سيكون مفيدًا في كل المجالات اليوم عاطفيًا: دفاتر الماضي مليئة بالمغامرات، وهذا يقلق الشريك كثيرًا، فتقع بعض الخلافات التي تبعدك عنه خلال الفترة المقبلة صحيًا: ممارسة الرياضة باستمرار، توفر لك قدرة أكبر على التركيز وصفاء في الذهن





برج السرطان:

مهنيًا: أنصح لك عدم الانفعال وتمالك النفس إذا أردت النجاح في عملك، هنالك بعض الضغوط وهذا شيء أكيد

عاطفيًا: خُذ احتياطاتك من تفجّر وضع عائلي، ولا تحاول إثارة غيرة الشريك أو أعصابه صحيًا: إذا اتّبعت الإرشادات والتعليمات وتقيّدت بالمواعيد المحدّدة لتناول الوجبات فإن النتائج ستكون أكثر من رائعة





برج الاسد:

مهنيًا: يوم إيجابيّ لأنّه خال من الظروف الضاغطة، وبالتالي تسود يومك أجواء لطيفة ومشجّعة عاطفيًا: لا تحاول التضييق على الشريك ولا سيما أنه يعاني ضغوطًا عاطفية قوية صحيًا: تسير الأمور على نحو جيّد جدًّا، تمارس رياضتك المفضل وتُذهل الكثيرين بحسن إدارتك الأمور الصحية وتنفيذها على نحو سهل ومقنع













برج العذراء:

مهنيًا: العدائية تولّد خلافات غير مبرّرة، لذلك من المستحسن أن تعيد النظر في بعض القرارات قبل فوات الأوان عاطفيًا: كبرياؤك وغرورك يبعدان الشريك عنك، كن أكثر تواضعًا معه فهو نصفك الآخر صحيًا: خفف تنقلاتك في السيارة واستعمال المصعد، واستعض عنها بالمشي أو بصعود الدرج





:برج الميزان

مهنيًا: يسلّط هذا اليوم الضوء عليك أو يزيد من قدراتك، فتشعر بالفخر والاعتزاز عاطفيًا: يحمل إليك اليوم الكثير من المفاجآت العاطفية، فلا تراهن على مغامرة تدرك أنها لن تلقى النجاح اللازمصحيًا: تحاول التخلص من الوضع الذي أنت فيه بالقيام بمشاريع ترفيهية تريحك نفسيًا





برج العقرب:

مهنيًا: تكون سبّاقًا في عملك، وتقدّم أفضل ما لديك من طاقات ومواهب، وتتحمّس لبدء مشروع جديد عاطفيًا: تعيش لحظات جميلة جدًا تستعيد خلالها ثقة الأحبّاء بك، وتتحرّر من العقد والتحفظات صحيًا: حاول مقاومة الإغراءات التي تبعدك عن ممارسة الرياضة، ولا تجعلها تتغلب على ما يعود بالنفع على صحتك





برج القوس:

مهنيًا: تجنّب النزاعات مع الزملاء وخصوصًا إذا كانوا من مواليد السرطان، الميزان أو الجدي

عاطفيًا: لا تترك الغضب يسيطر عليك، انتبه من عنف أو من مواجهات قد تؤدّي إلى الأسوأ صحيًا: مراقبة وضعك الصحي بين الحين والآخر من قبل طبيبك مهم، ولا سيما إذا واجهتك تحديات أرهقت أعصابك بعض الشيء

برج الجدي

مهنيًا: يحمل هذا اليوم وعودًا وسعادة ما وانتصارًا على بعض المصاعب، شرط أن تتحلى بالدبلوماسية والليونة والصبرعاطفيًا: يوم هادىء عمومًا ويكون مناسبًا للبدء بعلاقة عاطفية رومانسية بعيدًا عن الأجواء الصاخبة صحيًا: السير في مخطط ترفيهي يبقي الأجواء الجميلة ويخفف من ضغوط العمل

برج الدلو:

مهنيًا: تحاش التصريح بأفكارك، وحاول التكتم والعمل بصمت، وفكّر جيدًا قبل أي تصرف عاطفيًا: لاتدع الأنانية تتحكّم في تصرفاتك مهما بلغت الضغوط، ولا سيما أن الشريك جاهز لمساعدتك عند الضرورة صحيًا: أعصابك المتوترة تقلقك وتسبّب لك الأرق، استشر طبيبك ليصف لك العلاج المناسب





برج الحوت: