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توقعات الأبراج وحظك اليوم الثلاثاء 16/6/2020 مهنيا وعاطفيا وصحيا

الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 12:01 ص
أبراج
أبراج
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أسماء عبد الحفيظ...

كيف سيكون حظك لهذا اليوم؟ وماذا يخبئ لك برجك في عالم الفلك؟ سؤال يطرحه الجميع لذلك عزيزى إليك توقعات الأبراج ليوم الثلاثاء 16 يونيو-حزيران 2020 وفقا لما نشرته خبيرة الأبراج عبير فؤاد على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

برج الحمل:

  مهنيًا: تبحث عن مصادر ماليه جديدة تمول بها استثماراتك، فكن مستعدًا للمرحلة المقبلة التي تتطلب منك الكثير من الصبر عاطفيًا: العقدة تكمن في صعوبة التواصل مع الشريك وفي ميلك، كفّ عن إلقاء الكلمات جزافًا ومن دون تحفّظ صحيًا: القلق الدائم ليلًا يرهق الأعصاب ويبقيك في حال من الترنح نهارًا وعدم التركيز في العمل

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برج الثور:
مهنيًا: ابتعد عن الأخطار، وعن المواجهات والحوارات العقيمة، وكن متحفظًا ومتأنيًا عاطفيًا: تكثر نشاطاتك العاطفية خلال هذا اليوم وتجرّب أمورًا جديدة على أمل أن تحقق من خلالها النجاح في العلاقة  صحيًا: لا تناور ولا تتهرب من مسؤولياتك الرياضية، مهما حاولت فإن أفراد الأسرة لن يتركوك تحقق مبتغاك

برج الجوزاء:
مهنيًا: يمكنك الاستفادة من خبرة الآخرين، وهذا سيكون مفيدًا في كل المجالات اليوم عاطفيًا: دفاتر الماضي مليئة بالمغامرات، وهذا يقلق الشريك كثيرًا، فتقع بعض الخلافات التي تبعدك عنه خلال الفترة المقبلة صحيًا: ممارسة الرياضة باستمرار، توفر لك قدرة أكبر على التركيز وصفاء في الذهن

 

برج السرطان:
  مهنيًا: أنصح لك عدم الانفعال وتمالك النفس إذا أردت النجاح في عملك، هنالك بعض الضغوط وهذا شيء أكيد
عاطفيًا: خُذ احتياطاتك من تفجّر وضع عائلي، ولا تحاول إثارة غيرة الشريك أو أعصابه صحيًا: إذا اتّبعت الإرشادات والتعليمات وتقيّدت بالمواعيد المحدّدة لتناول الوجبات فإن النتائج ستكون أكثر من رائعة 

برج الاسد:
  مهنيًا: يوم إيجابيّ لأنّه خال من الظروف الضاغطة، وبالتالي تسود يومك أجواء لطيفة ومشجّعة عاطفيًا: لا تحاول التضييق على الشريك ولا سيما أنه يعاني ضغوطًا عاطفية قوية صحيًا: تسير الأمور على نحو جيّد جدًّا، تمارس رياضتك المفضل وتُذهل الكثيرين بحسن إدارتك الأمور الصحية وتنفيذها على نحو سهل ومقنع



برج العذراء:
مهنيًا: العدائية تولّد خلافات غير مبرّرة، لذلك من المستحسن أن تعيد النظر في بعض القرارات قبل فوات الأوان عاطفيًا: كبرياؤك وغرورك يبعدان الشريك عنك، كن أكثر تواضعًا معه فهو نصفك الآخر صحيًا: خفف تنقلاتك في السيارة واستعمال المصعد، واستعض عنها بالمشي أو بصعود الدرج

:برج الميزان
مهنيًا: يسلّط هذا اليوم الضوء عليك أو يزيد من قدراتك، فتشعر بالفخر والاعتزاز عاطفيًا: يحمل إليك اليوم الكثير من المفاجآت العاطفية، فلا تراهن على مغامرة تدرك أنها لن تلقى النجاح اللازمصحيًا: تحاول التخلص من الوضع الذي أنت فيه بالقيام بمشاريع ترفيهية تريحك نفسيًا

برج العقرب:
مهنيًا: تكون سبّاقًا في عملك، وتقدّم أفضل ما لديك من طاقات ومواهب، وتتحمّس لبدء مشروع جديد عاطفيًا: تعيش لحظات جميلة جدًا تستعيد خلالها ثقة الأحبّاء بك، وتتحرّر من العقد والتحفظات صحيًا: حاول مقاومة الإغراءات التي تبعدك عن ممارسة الرياضة، ولا تجعلها تتغلب على ما يعود بالنفع على صحتك

برج القوس:                          
  مهنيًا: تجنّب النزاعات مع الزملاء وخصوصًا إذا كانوا من مواليد السرطان، الميزان أو الجدي
عاطفيًا: لا تترك الغضب يسيطر عليك، انتبه من عنف أو من مواجهات قد تؤدّي إلى الأسوأ صحيًا: مراقبة وضعك الصحي بين الحين والآخر من قبل طبيبك مهم، ولا سيما إذا واجهتك تحديات أرهقت أعصابك بعض الشيء

برج الجدي
  مهنيًا: يحمل هذا اليوم وعودًا وسعادة ما وانتصارًا على بعض المصاعب، شرط أن تتحلى بالدبلوماسية والليونة والصبرعاطفيًا: يوم هادىء عمومًا ويكون مناسبًا للبدء بعلاقة عاطفية رومانسية بعيدًا عن الأجواء الصاخبة صحيًا: السير في مخطط ترفيهي يبقي الأجواء الجميلة ويخفف من ضغوط العمل

برج الدلو:
مهنيًا: تحاش التصريح بأفكارك، وحاول التكتم والعمل بصمت، وفكّر جيدًا قبل أي تصرف عاطفيًا: لاتدع الأنانية تتحكّم في تصرفاتك مهما بلغت الضغوط، ولا سيما أن الشريك جاهز لمساعدتك عند الضرورة صحيًا: أعصابك المتوترة تقلقك وتسبّب لك الأرق، استشر طبيبك ليصف لك العلاج المناسب

برج الحوت:
  مهنيًا: أجواء العمل الجيدة مناسبة لتحركاتك وأفكارك، بهدف التمكن من إنجاز الأعمال المطلوبة منك بجدارة ونجاح عاطفيًا: الارتجال في التعامل مع الشريك قد يخلق نوعًا من الخوف، وهذا قد تكون له انعكاسات سلبية غير مبرّرة صحيًا: ضاعف نشاطك الرياضي، ومارس السباحة كلما أتاح لك الوقت ذلك، فهي مفيدة

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