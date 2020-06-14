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مرأة

شخصية اليوم في علم الأرقام.. نصيحة الأبراج لمواليد 14 يونيو

الأحد 14/يونيو/2020 - 08:01 ص
أبراج
أبراج
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أسماء عبد الحفيظ

.كثيرون لا يخطون خطوة واحدة؛ دون متابعة الأبراج والفلك، ومعرفة حظهم على جميع جوانب الحياة العاطفية والصحية والمهنية والمالية




.كشفت خبيرة الأبراج عبير فؤاد على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي نصائح للمواليد  شخصية اليوم في علم الأرقام 14 يونيو

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شخصية اليوم في علم الأرقام..

إذا كنت مولودا في يوم 14 يونيو فإن ذلك يعني أن لديك طبيعة نشيطة وديناميكية.. تتمتع أيضا بحس اجتماعي لطيف ولديك صداقات متنوعة، لكنك تميل للاندفاع وعدم الصبر، وتعطلك أحيانا تقلباتك المزاجية وطبيعتك المتحولة.


نصيحة:

هذا العام تشعر في أحيان كثيرة بثقل المسئولية، وقد تجد صعوبة في تحديد أولوياتك مما يجعلك معرضا للحيرة والتردد. حافظ على اتزانك النفسي وتماسكك لتتمكن من اتخاذ قرارات سليمة.

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