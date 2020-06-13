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مرأة

13 يونيو.. ماذا يقول تاريخ ميلادك عنك؟.. ونصيحة الأبراج لك

السبت 13/يونيو/2020 - 06:01 ص
أبراج
أبراج
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أسماء عبد الحفيظ

كثيرون لا يخطون خطوة واحدة؛ دون متابعة الأبراج والفلك، ومعرفة حظهم على جميع جوانب الحياة العاطفية والصحية والمهنية والمالية.

كشفت خبيرة الأبراج عبير فؤاد على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي نصائح للمواليد  شخصية اليوم في علم الأرقام ١٣يونية

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شخصية اليوم في علم الأرقام.

إذا كنت مولودا في يوم 13 يونيو فإن ذلك يعني أن لديك اصرار على اثبات نفسك بتميزك وبقدرتك على الابتكار.. أنت أيضا تتمسك بأصولك وجذورك، ولديك حس عملي وتتمتع بقدرة على التطور والتقدم.

نصيحة:

هذا العام يحمل لك تغييرا إيجابيا وانتقالا لمكانة أفضل، وقد تغير مكان إقامتك أو عملك أو اسلوب حياتك! فقط عليك أن تحافظ على استقلاليتك وأن تسيطر أيضا على عواطفك وانفعالاتك.

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