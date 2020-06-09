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مرأة

9 يونيو.. ماذا يقول تاريخ ميلادك عنك؟.. وما نصيحة الأبراج لك؟

الثلاثاء 09/يونيو/2020 - 06:03 ص
أبراج
أبراج
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أسماء عبد الحفيظ

كثيرون لا يخطون خطوة واحدة؛ دون متابعة الأبراج والفلك، ومعرفة حظهم على جميع جوانب الحياة العاطفية والصحية والمهنية والمالية.

وكشفت خبيرة الأبراج عبير فؤاد على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي نصائح للمواليد، شخصية اليوم ٩ يونيو في علم الأرقام.

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شخصية اليوم في علم الأرقام..

إذا كنت مولودا في يوم 9 يونيو؛ فإن ذلك يعني أن لديك إصرارا وطبيعة حماسية وموهبة ابتكارية.. تنجذب نحو الفنون، وتعيش حياة عاطفية غنية بالمشاعر، وتراعي الجانب الإنساني في تعاملاتك.

نصيحة:

هذا العام هو بداية مرحلة جديدة بالنسبة لك تجد فيها أنك أكثر إصرارا وشجاعة وأكثر قدرة على القيام بمبادرات جريئة تحقق لك النجاح والتقدم، فقط من شروط النجاح أن تعتمد على نفسك وألا تلجأ لأي وساطة بينك وبين هدفك حتى آخر العام.

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