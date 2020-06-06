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مرأة

عاطفى ولديك حس فني.. 6 يونيو ماذا يقول تاريخ ميلادك عنك؟

السبت 06/يونيو/2020 - 06:01 ص
أبراج
أبراج
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أسماء عبد الحفيظ

كثيرون لا يخطون خطوة قبل متابعة الأبراج والفلك، ومعرفة حظهم وكل ما يتعلق بجميع جوانب الحياة العاطفية والصحية والمهنية والمالية.

وقدمت خبيرة الأبراج عبير فؤاد، نصيحة الابراج لمواليد  ٦ يونية

.شخصية اليوم في علم الأرقام..

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إذا كنت مولودا في يوم 6 يونيو فإن ذلك يعني أنك عاطفي ولديك حسا فنيا وتتمتع بروح كرم وبصيرة.. أنت أيضا تحب الخير والجمال والانسجام.

نصيحة:

هذا العام مناسب لعمل دراسات، أو لدراسة شخص أو مشروع.. وهي مرحلة إعداد وتجهيز ومرحلة مهمة لمراجعة النفس واستخلاص الخبرة مما مضى، ودراسة كل شيء جيدا قبل الإقدام عليه.

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