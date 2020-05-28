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حظك اليوم وتوقعات الأبراج الخميس 28 /5 /2020 مهنيا وعاطفيا وصحيا

الخميس 28/مايو/2020 - 02:06 ص
حظك اليوم وتوقعات
حظك اليوم وتوقعات الأبراج الخميس 28 /5 /2020
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هاجر هانئ
يهتم الكثيرون بمتابعة الأبراج والفلك، لذلك نستعرض اليوم الخميس  28 - 5 - 2020، توقعات الأبراج على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى.

وفيما يلي حظك اليوم الخميس  28-5- 2020 وتوقعات الأبراج على الصعيد المهني والعاطفي والصحي، ونتعرف معًا على ما يحمله كل برج من أسرار:

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برج الحمل
عاطفيا: القمر في منزل الحب يعدك اليوم بأخبار سارة وتجد من الجنس الآخر من يهتم بشخصك.
اجتماعيا ومهنيا: حتى لو واجهت بعض التعقيدات في محيطك تستطيع أن تقوم بخيارات جيدة.

برج الثور
مهنيا واجتماعيا: القمر في وضع معاكس مما يجعلك اليوم عصبيا وانفعاليا وعليك أن تسمو فوق الصغائر.
عاطفيا وعائليا: الوضع الفلكي قد يدفعك اليوم للعيش في ذكريات حزينة وعليك أن تقاوم سيطرة الحزن عليك.

برج الجوزاء
مهنيا واجتماعيا: القمر في منزلك الثالث يساعدك اليوم على إبراز مواهبك وقدراتك وتجد حلفاء يتجاوبون معك.
عائليا وعاطفيا: تهتم اليوم بجميع من حولك وتفتنهم وتكسب حبهم بتشجيعك ودعمك لهم.

برج السرطان
مهنيا وماليا: القمر في منزلك الثاني وعليك اليوم أن تراجع خطواتك وموقفك المالي تفاديا للأخطاء والخسائر.
عاطفيا واجتماعيا: اليوم تنصحك الأفلاك أن تنتبه لأقوالك كي تحافظ على علاقاتك.

برج الأسد
عاطفيا: القمر في برجك يدفعك اليوم لاتخاذ مواقف قوية ويمنحك كل السحر والتألق.
مهنيا واجتماعيا: تمضي اليوم بنشاط وتقوم بعمل أكثر من شخص ببساطة.

برج العذراء
عاطفيا واجتماعيا: القمر في منزلك الثاني عشر ينصحك اليوم بالهدوء والحذر ولا تتبرع بالحديث عن حياتك الشخصية.
مهنيا: إذا كانت هناك نشاطات مشتركة تربطك بالبعض فقد تجد أنها تمضي ببطء.. لا تظهر تذمرا واصبر واحترس من المكائد.

برج الميزان
مهنيا وماليا: الشمس في منزل الحظ يمدك بقدرة كبيرة على الإبداع وتكسب الإعجاب أينما كنت.
عاطفيا واجتماعيا: القمر في منزل الأصدقاء مما يجعل الأحباب والأصدقاء يطلبون اليوم صحبتك وتعرف كيف تختار الأصلح.

برج العقرب
عاطفيا واجتماعيا: الوضع الفلكي دقيق وقد يولد بعض المشاكل والتراجع النفسي وعليك اليوم أن تكون أكثر تحكّما في انفعالك.
مهنيا وعائليا: القمر في وضع معاكس وعليك أن تتعامل بود وسيساعدك ذلك على تخطي خلافاتك مع البعض.

برج القوس
مهنيا واجتماعيا: رغم الضغوط.. اليوم مناسب للقيام باتصالات تساعدك في خطواتك وحبك للمعرفة يساعدك على كل المستويات.
عاطفيا: رغم الخلافات.. القمر في منزل الحظ يعدك بيوم رائع فلكيا تتجلي فيه قدرتك على الإبهار.

برج الجدي
مهنيا وماليا: القمر في منزل المدخرات يدفعك اليوم للتركيز على أمور مهنية ومالية وتحسن تنظيم أعمالك وأفكارك وتخطط جيدا.
عاطفيا واجتماعيا: الشمس في منزل الحظ تمنحك رؤية واضحة للمستقبل وتعدك بتحسن علاقاتك.

برج الدلو
عاطفيا: إذا كنت متزوجا تمهل فالقمر اليوم في مواجهة برجك وقد يهدد علاقتك بمن تحب أو بشريك حياتك.
مهنيا وعائليا: قد يكون هناك إرباك ما وعليك اليوم أن تنتبه لحقوقك وأن تغير نظرتك للأمور كي تجد حلا.

برج الحوت
صحيا ومهنيا: القمر في منزل الصحة الإيجابي والوقت مناسب لإدارة أعمال وواجبات يومية بفاعلية وإصرار.
عاطفيا وعائليا: تميل اليوم لاستكمال مسيرتك ممتثلا للواجب وبالأخص لواجبك نحو الأهل والأحباب.
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