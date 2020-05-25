حظك اليوم وتوقعات الأبراج الاثنين 25 /5 /2020 تعرف ما يخبئه برجك

توقعات الأبراج وا

توقعات الأبراج على الصعيد المهني والعاطفي إليك ما يحمله كل برج من أسرار:

إقرأ أيضا .. شخصية اليوم فى تاريخ ميلادك ..ماذا يقول عنك هل أنت من المهتمين بمتابعه الأبراج والفلك؛ إليك توقعات الأبراج اليوم الأثنين 25-5- 2020 فهل ترغب في الحصول على كل المعلومات المهمة المتعلقة بهذا اليوم فمن الضروري أن تقرأكتشف ما يخبئه لك نجوم.وفقا لموقع "بولد سكاي" الهندي





برج الحمل

برج الثور





برج الجوزاء



عاطفيا .. ينصحك الفلك أن تهتم بالصحة والسلامة.





برج السرطان





برج الاسد







برج الميزان

مهنيا .. لديك يوم حافل بالإنجاز وبالقدرة على التطور.



عاطفيا ..القمر في منزل الحظ وعليك اليوم أن تغتنم ما يعرض عليك من فرص رائعة للاستمتاع بوقتك.





برج العذراء ..

مهنيا .. يدفعك اليوم للتخطيط لمستقبلك ولتقوية وضعك المالي .





برج القوس







مهنيا .. الوضع الفلكي دقيق وعليك أن تسيطر على انفعالاتك



برج الجدي..







مهنيا .. عليك إدارة الأمور الحياتية بروح مثابرة واجتهاد..





برج الدلو





برج الحوت







مهنيا .. حاول أن تسيطر أكثر على مشاعرك فيما يتعلق بالقرارات المصيرية



صحيا .. أهتم أكثر بصحتك وركز أكثر مع الاعراض الغير صحية











مهنيا .. تجنبى أي أعداء يزعجونك أو يهاجمونك.عاطفيا .. سيطر على تقلباتك المزاجية اليوم وتصرف بحكمة.مهنيا ..الظروف لصالحك حاول أن تستغلها للوصول إلى ما تريدعاطفيا .. استمتع بوقتك مع من تحب والوقت مناسب لذلك.مهنيا .. لديك اليوم فرصة كبيرة لتحقيق مكاسب.مهنيا .. رغم الضغوط تعدك الكواكب بانفراجة وتتحسن أحوالك تدريجيا.عاطفيا .. القمر في منزل الأصدقاء وقد تتلقى اليوم دعما ممن تثق بهم وتحتفل بجديد.مهنيا .. تحكم في عصبيتك كي لا تخلق لنفسك عداوات.عاطفيا .. ينصحك الفلك بالعمل في صمت وتوخي الحذر.صحيا ..لا تتسرع في غضبك وابحث جيدا ما يرد إليك من أخبار واحسب خطواتك.صحيا .. حاول اليوم أن تتجنب القرارات المطلقة، فالعناد ليس في صالحك.عاطفيا .. لديك وقتا مناسبا لقضاء أوقات سعيدة مع الأحباب.مهنيا .. عليك التخطيط الجيد قبل أي حركة.صحيا .. تجمعك اليوم بمن تحب نشاطات مشتركة أو لقاءات مثيرة.