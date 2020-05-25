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حظك اليوم وتوقعات الأبراج الاثنين 25 /5 /2020 تعرف ما يخبئه برجك

الإثنين 25/مايو/2020 - 03:01 ص
ابراج
ابراج
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لمياء الياسين
هل أنت من المهتمين بمتابعه  الأبراج والفلك؛ إليك توقعات الأبراج اليوم الأثنين 25-5- 2020 فهل ترغب في الحصول على كل المعلومات المهمة المتعلقة بهذا اليوم فمن الضروري أن تقرأ توقعات الأبراج واكتشف ما يخبئه لك نجوم.وفقا لموقع "بولد سكاي" الهندي وتوقعات الأبراج على الصعيد المهني والعاطفي إليك  ما يحمله كل برج من أسرار:

 برج الحمل 
مهنيا .. تجنبى أي أعداء يزعجونك أو يهاجمونك.
عاطفيا .. سيطر على تقلباتك المزاجية اليوم  وتصرف بحكمة.

برج الثور
مهنيا ..الظروف لصالحك حاول أن تستغلها للوصول إلى ما تريد
عاطفيا .. استمتع بوقتك مع من تحب والوقت مناسب لذلك.

 برج الجوزاء
مهنيا .. لديك اليوم فرصة كبيرة لتحقيق مكاسب.
عاطفيا .. ينصحك الفلك أن تهتم بالصحة والسلامة.

برج السرطان 
مهنيا .. رغم الضغوط تعدك الكواكب بانفراجة وتتحسن أحوالك تدريجيا.
عاطفيا .. القمر في منزل الأصدقاء وقد تتلقى اليوم دعما ممن تثق بهم وتحتفل بجديد.

برج الاسد
مهنيا .. تحكم في عصبيتك كي لا تخلق لنفسك عداوات.
عاطفيا .. ينصحك الفلك بالعمل في صمت وتوخي الحذر.

 برج الميزان
مهنيا .. لديك يوم حافل بالإنجاز وبالقدرة على التطور.
عاطفيا ..القمر في منزل الحظ وعليك اليوم أن تغتنم ما يعرض عليك من فرص رائعة للاستمتاع بوقتك.

برج العذراء ..
مهنيا .. يدفعك اليوم للتخطيط لمستقبلك ولتقوية وضعك المالي .
صحيا ..لا تتسرع في غضبك وابحث جيدا ما يرد إليك من أخبار واحسب خطواتك.

برج القوس

مهنيا .. الوضع الفلكي دقيق وعليك أن تسيطر على انفعالاتك
صحيا .. حاول اليوم أن تتجنب القرارات المطلقة، فالعناد ليس في صالحك.

 برج الجدي..

مهنيا .. عليك إدارة الأمور الحياتية بروح مثابرة واجتهاد..

عاطفيا .. لديك وقتا مناسبا لقضاء أوقات سعيدة مع الأحباب.

 برج الدلو

مهنيا .. عليك التخطيط الجيد قبل أي حركة.
صحيا .. تجمعك اليوم بمن تحب نشاطات مشتركة أو لقاءات مثيرة.

 برج الحوت

مهنيا ..حاول أن تسيطر أكثر على مشاعرك فيما يتعلق بالقرارات المصيرية 
صحيا .. أهتم أكثر بصحتك وركز أكثر مع الاعراض الغير صحية


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