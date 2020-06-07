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مرأة

استغل الفرصة .. نصائح الأبراج لمواليد 7 يونيو وفقا لأرقام الفلك

الأحد 07/يونيو/2020 - 06:00 ص
أبراج
أبراج
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أسماء عبد الحفيظ

كثيرون لا يخطون خطوة قبل متابعة الأبراج والفلك، ومعرفة حظهم وكل ما يتعلق بجميع جوانب الحياة العاطفية والصحية والمهنية والمالية.. وقدمت خبيرة الأبراج عبير فؤاد، نصيحة الابراج لمواليد  ٧ يونيو

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شخصية اليوم في علم الأرقام..

إذا كنت مولودا في يوم 7 يونيو فإن ذلك يعني أنك تقدس العمل وتحترم القواعد.. أنت أيضا تملك موهبة تحليلية وموهبة تنظيمية، لكنك تميل للغموض كثيرا.


نصيحة:

هذا العام يعتبر بناءً جدا بالنسبة لك، وهناك فرصة كبيرة لتحقيق مكاسب ونجاحات، بشرط أن تقوم جيدا بما عليك من واجبات، وأن تكون عادلا ومنصفا في كل شيء.

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