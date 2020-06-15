حظك اليوم وتوقعات الأبراج الاثنين 6/15 /2020

هل أنت من المهتمين بمتابعة توقعات الأبراج والفلك؛ إليك توقعات الأبراج اليوم الأثنين 15-6- 2020 فهل ترغب في الحصول على كل المعلومات المهمة المتعلقة بهذا اليوم فمن الضروري أن تقرأ توقعات الأبراج وا كتشف ما يخبئه لك النجوم.. وفقًا لموقع بولد سكاى الهندى إليك ما يحمله كل برج من أسرار:

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برج الحمل من21/3 إلى 20/4





عليك أن تختار كلماتك بحكمة شديدة سيكون وضعك المالي طبيعيًا. تجنب النفقات غير الضرورية اليوم. كما أن اليوم ليس جيدًا للمعاملات الاقتصادية.







إذا قمت بعمل ، فلا تنتبه كثيرًا للأشياء هنا وهناك. قم بكل عملك في الوقت المحدد ، وإلا يمكن لرئيسك اتخاذ إجراء صارم اليوم. بالحديث عن حياتك الشخصية ، ستتحسن صحة والدك اليوم. من الأفضل أن تبقيهم بعيدًا عن التوتر. سيكون هناك انسجام في العلاقة مع زوجك. اليوم يمكنهم مساعدتك في المهام اليومية.





برج الثور: 20 أبريل - 20 مايو

انتبه بشكل خاص للطعام والشراب. اليوم يمكن أن تتدهور صحتك بسبب تناول الطعام الخاطئ. من الأفضل أن يكون لديك نظام غذائي صحي وصحي.







تجنب الضغط على الأشياء الصغيرة. إذا كنت تشعر ببعض الضغط ، فخذ بعض الوقت لنفسك اليوم. اقضي الوقت مع الأصدقاء أو العائلة.







شارك قلبك مع أحبائك ، فهذا سيقلل من توترك. إذا كنت تقوم بأعمال تجارية ، فلن يكون اليوم جيدًا للقيام بأي عمل في شراكة.

الجوزاء: 21 مايو - 20 يونيو





اليوم ، ستصاب بخيبة أمل بسبب نقص الدعم من كبار السن. أنت تعمل بصدق وتحاول بذل قصارى جهدك.







لذلك إذا كنت تخطط للعمل على خطة جديدة فمن الأفضل التفكير في قرارك.





اليوم ، يمكن أن يسبب أي مرض مزمن الانزعاج.







السرطان: 21 يونيو - 22 يوليو



فكيرك الإيجابي سيضعك أمام الآخرين. الحب والدعم من أفراد الأسرة سيعزز معنوياتك.







قد يكون هناك بعض سوء الفهم مع زميل اليوم ، لذا اعمل بهدوء وحافظ على توازن سلوكك.







اليوم ستكون البيئة المنزلية متوترة إلى حد ما قد يواجه زوجك مشاكل متعلقة بالصحة. من الأفضل أن تعتني بهم. احترم مشاعر والديك.



الأسد: 23 يوليو - 22 أغسطس

ذا كنت تعمل ، ستعمل اليوم بجد ، كما أن كبار السن لديك سيكونون راضين عن عملك. الحياة الزوجية ستكون سعيدة. إن الفهم الأفضل مع شريك حياتك سيجلب السعادة والسلام والازدهار في حياتك.





إذا كنت تتحدث عن وضعك المالي ، فسيكون اليوم يومًا جيدًا. عليك أن توازن بين دخلك ونفقاتك.

برج العذراء: 23 أغسطس - 22 سبتمبر





الميزان: 23 سبتمبر - 22 أكتوبر





قد تؤدي الخلافات حول شيء ما إلى الجدال مع زوجك.





يجب أن تحترم مشاعر بعضكما البعض ، وإلا قد تزيد المسافة في علاقتكما.





على الصعيد الاقتصادي ، اليوم جيد. هناك إمكانية للحصول على فائدة مالية كبيرة. قد يزيد دخلك. قد يزعجك عبء العمل.

العقرب: 23 أكتوبر - 21 نوفمبر





إذا كنت غير متزوج ، فقد يأتي أي عرض زواج لك اليوم وقد ينتهي البحث عن زوجك. بالحديث عن الصحة.







القوس: 22 نوفمبر - 21 ديسمبر

برج الجدي: 22 ديسمبر - 19 يناير

برج الدلو: 20 يناير - 18 فبراير





سوف تكون قادرًا على التعامل مع جميع مهامك بطريقة أفضل بسلام وتفاهم. سيبقى التوافق في حياتك الزوجية. ستكون علاقتك قوية وسيزداد حبك.







سوف تشعرين بخيبة أمل. قد تواجه الأسرة بعض المشاكل.







الحوت: 19 فبراير - 20 مارس





ستكون تحت ضغط كبير اليوم. قد تواجه أيضًا مشاكل مالية. على الرغم من عدم خيبة أملك ، ستزول هذه المشكلة قريبًا.لا تدع الأفكار السلبية تهيمن عليك ، لكنك غيرت رأيك ، ستشعر أن الأمور تتحول لصالحك. مهما فعلت اليوم ، بعد التفكير بعناية شديدة ، وإلا فسوف تشعر بالندم لاحقًا. في المساء يمكنك الحصول على فرصة لقضاء بعض الوقت مع أصدقائك.



اليوم جيد. هناك إمكانية للحصول على فائدة مالية كبيرة. قد يزيد دخلك. قد يزعجك عبء العمل. أيضا ، سوف تكون بعض المشاكل الداخلية في الاعتبار اليوم. يمكن للأطفال أن يطلبوا منك المزيد من الوقت اليوم.بالحديث عن حياتك الشخصية ، سيكون هناك توتر في المنزل اليوم. اليوم يمكن أن يكون لديك عداء مع أي عضو في المنزل فيما يتعلق بالمال. اليوم لن يكون يومًا جيدًا من حيث الصحة.سيكون اليوم أفضل من المعتاد للموظفين. ستتمكن من العمل بجد حتى في الظروف الغريبة. اليوم ، يمكنك الحصول على نصيحة صغيرة مع زميل لك. سيكون من الجيد بالنسبة لك أن تتعلم تجاهل هذه الأشياء خاصة تجنبها في العمل.