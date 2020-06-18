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حظك اليوم وتوقعات الأبراج الخميس 18 - 6 - 2020 مهنيا وعاطفيا وصحيا

الخميس 18/يونيو/2020 - 01:01 ص
حظك اليوم وتوقعات
حظك اليوم وتوقعات الأبراج الخميس 18 -6 - 2020
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هاجر هانئ
يهتم كثيرون بمتابعة الأبراج والفلك، لذلك نستعرض اليوم الخميس 18 - 6 - 2020، توقعات الأبراج على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى.

وفيما يلي حظك اليوم الخميس 18-6- 2020 وتوقعات الأبراج على الصعيد المهني والعاطفي والصحي، ونتعرف معًا على ما يحمله كل برج من أسرار:

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برج الحمل
مهنيا وماليا: القمر في منزلك الثاني وعليك أن تعمل بجدية وتضاعف تركيزك كي تنجح في حل مشاكلك.
عاطفيا واجتماعيا: عطارد في وضع معاكس وعليك ألا تتذمر إذا واجهت معارضة أو خلاف.

برج الثور 
عاطفيا: القمر في برجك مما يجعلك ساحرا وتستطيع أن تجذب إليك الجنس الآخر.
اجتماعيا ومهنيا: الوضع الفلكي قد يساعدك على مجابهة العقبات من أجل القيام بخطوات بناءة على طريق تقدمك الشخصي.

برج الجوزاء
مهنيا: تبدو أكثر استعدادا للتطور ولتنظيم أفكارك وأعمالك، فقط عليك أن تحرص على السرية والكتمان.
عاطفيا واجتماعيا: تميل لدراسة كل شيء وكل شخص بدقة وتراقب جيدا المحيطين بك.

برج السرطان
اجتماعيا ومهنيا: تعدك الأفلاك بأجواء احتفالية تبعث فيك القدرة على تخطي العقبات.
عائليا وعاطفيا: تظهر حماسا واهتماما بمن حولك وتخيم الرومانسية على علاقاتك.

برج الأسد
مهنيا: الوضع الفلكي دقيق وعليك أن تتأنى وكلما كنت مرتبا في أفكارك كلما كنت مقنعا ومبدعا.
عاطفيا: القمر في مربع برجك بدفعك نحو مراجعة حياتك وخبراتك.. قد تشعر ببعض التشوش وعليك أن تحدد ما ترغب به فعلا.

برج العذراء
عاطفيا واجتماعيا: القمر في منزلك التاسع مما يجعل الوقت مناسبا للخروج والانطلاق ويجذبك كل جديد.
مهنيا: عطارد في منزل المشروعات يمدك بالإصرار وبالقدرة على المواجهة مما يجعلك تصيب هدفك.

برج الميزان
مهنيا وماليا: القمر بمنزل المدخرات يساعدك أن تخطط للمستقبل وتُحسن إدارة أموالك.
عاطفيا وعائليا: يطالبك الفلك أن تعتمد اللباقة ولا تستجب لمحاولات استفزازك.

برج العقرب
عاطفيا: رغم الإرباكات تستطيع أن تتجاوز خلافا عابرا مع شركاء الحياة إذا أقمت وزنا لرغبات شريكك.
عائليا ومهنيا: القمر في مواجهة برجك وعليك أن تخفف من انفعالاتك ولا تعلن عما لديك من معرفة وانتبه لحقوقك.

برج القوس
عاطفيا: فينوس في مواجهة برجك ومن المهم أن تعتني بمشاعر الطرف الآخر ولا تهمل حقه.
مهنيا وصحيا: رغم الضغوط، الوضع الفلكي يمنحك اليوم طاقة ونشاطا، تنجز أعمالك جيدا وتستدرك الأخطاء، وتستطيع أن تنظم جهودك ووقتك.

برج الجدي
عاطفيا واجتماعيا: القمر في منزل الحب يمدك بكل الطاقة العاطفية التي تساعدك على أن تبدو ودودا وتكسب الثقة ويتبعك الآخرون لذلك.
مهنيا: الوضع الفلكي يساعدك أن تتغلب على العقبات وتظهر اليوم مرونة ولباقة.

برج الدلو
اجتماعيا ومهنيا: القمر يطالبك اليوم باليقظة والحفاظ على اللباقة في الإقناع وينفعك ذلك لتوطيد علاقاتك.
عاطفيا وعائليا: القمر في وضع معاكس وقد تخوض في جدال يؤدي لصدام، وعليك أن تتجنب الحوارات الشائكة.

برج الحوت
عاطفيا وعائليا: رغم الضغوط والخلافات، عطارد في منزل الحب يعدك بالاقتراب من الأحباب والأولاد وتسعد بحبهم وتقديرهم.
مهنيا وماليا: القمر في وضع داعم ويمدك ذلك بالطاقة والحماس وقد يحقق لك فائدة أو يدر عليك مالا.

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