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مرأة

لمواليد 16 يونيو.. ما نصيحة الأبراج لك وفقا لتاريخ ميلادك؟

الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 06:24 ص
نصيحة الأبراج لمواليد
نصيحة الأبراج لمواليد 16 يونية
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أسماء عبد الحفيظ

كثيرون لا يخطون خطوة واحدة؛ دون متابعة الأبراج والفلك، ومعرفة حظهم على جميع جوانب الحياة العاطفية والصحية والمهنية والمالية.

وكشفت خبيرة الأبراج عبير فؤاد عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي نصائح للمواليد  شخصية اليوم في علم الأرقام 16 يونيو.

شخصية اليوم في علم الأرقام..

إذا كنت مولودا في يوم 16 يونيو فإن ذلك يعني أنك عاطفي وحالم وفي نفس الوقت عقلاني ويقظ وتميل للعمل بخشونة وعلى أسس ومبادئ راسخة.. لديك شخصية قوية وعنيدة.. تحارب لكي تنجح، لكن عنادك يجعلك قاسيا ومتصلب الرأي أحيانا.

نصيحة:

هذا العام يعتبر بناءً جدا بالنسبة لك، وهناك فرصة كبيرة لتحقيق مكاسب ونجاحات، بشرط أن تقوم جيدا بما عليك من واجبات، وأن تكون عادلا ومنصفا في كل شيء.

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