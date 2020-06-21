AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

صحفي ليبي: بلدي أمام تغول يهدد أمنها واستقرار المجموعة العربية.. فيديو

الأحد 21/يونيو/2020 - 10:46 م
ليبيا
ليبيا
Advertisements
إبراهيم القادري
قال عبد الستار هامل الكاتب الصحفي الليبي ، إن حكومة السراج تظن انها تعمل لدى الباب العالي في اسطنبول وكان السراج اصبح موظف لدى أردوغان .

وأضاف عبد الستار هامل خلال مداخلة هاتفية في برنامج 90 دقيقة المذاع علي قناة المحور ، أن أردوغان لديه أحلام وهي العودة إلي الولايات العثمانية للمستعمرات السابقة واكد على انه يدعم جماعة الإخوان الارهابية في العديد من الدول العربية .

واوضح عبد الستار هامل ، أن هناك عشرات من الإرهابيين المطلوبين لدى الأمن المصري متواجدين في اسطنبول .

وتابع : ان ليبيا امام تغول كبير يهدد امن واستقرار ليبيا ويهدد أمن واستقرار المجموعة العربية .


واستكمل : أن هناك اصطفاف عربي وراء مصر في حقها في حماية أمنها القومي من الجهة الغربية في ليبيا .
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أحمد شيخو يكتب: مصر تهزم أردوغان

سحب الميليشيات والمرتزقة.. صحفي ليبي: مبادرة إعلان القاهرة منعت الفتنة في ليبيا وستحجم دور تركيا وقطر.. فيديو

ضربة روسية جديدة لأردوغان.. أهم وزيرين في حكومة بوتين يلغيان زيارتهما لأنقرة.. غضب دولي من العدوان التركي على ليبيا.. ومحللون: روسيا لن تسكت

كاتب ليبي: تنديد فرنسا بالتدخل التركي في ليبيا تطور مهم جدا.. فيديو

أردوغان يسعى لامتلاك قواعد في ليبيا.. حكومة الوفاق تدعم الطلب.. والهدف إنشاء ممر آمن للإرهابيين بعد تخريب سوريا.. وبعدها السيطرة على دول الساحل والصحراء في أفريقيا

ترشيحاتنا

مصر تقول كلمتها والعالم يستجيب..ترحيب دولي كبير بموقف السيسي في ليبيا أمام الغزو التركي

تعرف على آخر المرشحين كـ مدرب بعد رحيل سامي الشيشيني

فشلوا في الغش.. طارق شوقي: فصل طلبة ثانوية عامة بكفر الشيخ بسبب تكسير الفصول ..فيديو

حقيقة وجود خلافات بين هيثم زكي وأخيه رامي بركات.. تفاصيل

أردوغان يهدد المنطقة.. المسماري: كلمة الرئيس السيسي اعتمدت على شرعية الأمن القومي العربي

بداية من 9 مساء.. غلق كلي لشارع الهرم بالاتجاهين لـ مدة ثلاثة أيام

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فى عيد ميلادها الـ 48.. 20 صورة لـ نرمين الفقي تبرز أنوثنها وجمالها

لجلب الحظ .. رسائل خفية في لوجو سيارة فيراري

بعد صورة المايوه.. أجرأ 20 صورة لـ رانيا يوسف عرضتها للانتقاد