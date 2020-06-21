صحفي ليبي: بلدي أمام تغول يهدد أمنها واستقرار المجموعة العربية.. فيديو

قال عبد الستار هامل الكاتب الصحفي الليبي ، إن حكومة السراج تظن انها تعمل لدى الباب العالي في اسطنبول وكان السراج اصبح موظف لدى أردوغان .

وأضاف عبد الستار هامل خلال مداخلة هاتفية في برنامج 90 دقيقة المذاع علي قناة المحور ، أن أردوغان لديه أحلام وهي العودة إلي الولايات العثمانية للمستعمرات السابقة واكد على انه يدعم

في العديد من الدول العربية .