صحفي ليبي: بلدي أمام تغول يهدد أمنها واستقرار المجموعة العربية.. فيديو

قال عبد الستار هامل الكاتب الصحفي الليبي ، إن حكومة السراج تظن انها تعمل لدى الباب العالي في اسطنبول وكان السراج اصبح موظف لدى أردوغان .
وأضاف عبد الستار هامل خلال مداخلة هاتفية في برنامج 90 دقيقة المذاع علي قناة المحور ، أن أردوغان لديه أحلام وهي العودة إلي الولايات العثمانية للمستعمرات السابقة واكد على انه يدعم جماعة الإخوان الارهابية في العديد من الدول العربية .
واوضح عبد الستار هامل ، أن هناك عشرات من الإرهابيين المطلوبين لدى الأمن المصري متواجدين في اسطنبول .
وتابع : ان ليبيا امام تغول كبير يهدد امن واستقرار ليبيا ويهدد أمن واستقرار المجموعة العربية .
واستكمل : أن هناك اصطفاف عربي وراء مصر في حقها في حماية أمنها القومي من الجهة الغربية في ليبيا .