مصطفى بكري يكشف تفاصيل إعلان جماعة الإخوان الإرهابية فى نوفمبر 2012

قال الإعلامى مصطفى بكرى، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى عندما كان وزيرا للدفاع تواصل مع محمد مرسى وأبلغه بخطورة الإعلان الذي صدر يوم 22 نوفمبر 2012.





وأضاف بكرى خلال تقديمه برنامج "حقائق وأسرار" عبر قناة "صدى البلد"، أنه بعد صدور هذا الإعلان، بدأ الغليان فى الشارع المصرى، وبدأت القوى الوطنية تتحرك.





وأشار بكرى إلى أن جماعة الإخوان الارهابية احتشدت فى ميدان جامعة القاهرة وتحركت لحصار المحكمة الدستورية.





وأكد بكرى أن هتافات جماعة الإخوان آنذاك كانت تتعدى كل حدود الأدب، وفى المقابل أعلن العديد من مستشارى المحكمة الدستورية رفضهم لهتافات الإخوان.





وأوضح بكرى، أن المستشار أحمد مكى كان ممن تضامنوا مع إعلان جماعة الإخوان الإرهابية.