عمر صلاح: لم أغضب من إشراك محمد صبحي في أمم أفريقيا

قال عمر صلاح، حارس مرمى الزمالك السابق وسموحة الحالي، إنه لم يغضب من إشراك زميله محمد صبحي على حسابه في بطولة أمم أفريقيا تحت 23 عامًا التي تُوج بها المنتخب المصري.





وأضاف عمر صلاح في تصريحات ببرنامج "زملكاوي" الذي يقدمه طارق يحيي على شاشة قناة الزمالك "بالطبع كنت أتمنى المشاركة ولكني لم أغضب من إشراك صبحي وأقدر قرار الجهاز الفني لمنتخب مصر الأولمبي بقيادة شوقي غريب ومدرب الحراس أسامة عبد الكريم".





وأكمل "هدفنا كان التتويج باللقب وبلوغ دورة طوكيو وهو ما حدث بالفعل".





علق علاء عبد العزيز مدير منتخب مصر الأوليمب ي، على قرار تأجيل بطولة أولمبياد طوكيو للعام المقبل بسبب تفشي فيروس كورونا في دول العالم. وفي سياق سابق





وكان رئيس وزراء اليابان، شينزو آبي، توصل لاتفاق مع اللجنة الأولمبية لتأجيل منافسات الأولمبياد للعام المقبل رسميًا.





وقال عبد العزيز خلال برنامج "أخبارنا" على قناة "الزمالك"، "كنا على أهبة الاستعداد وكنا نأمل أن نستغل حماس اللاعبين بعد التتويج ببطولة إفريقيا وأن نخوض الأولمبياد في موعدها".



