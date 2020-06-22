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رياضة

نادر شوقي: الجونة يواجه عقبات مالية ورمضان صبحي مستمر مع الأهلي ..فيديو

الإثنين 22/يونيو/2020 - 12:05 ص
رمضان صبحي
رمضان صبحي
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حسام الحارتي

قال نادر شوقي رئيس الشركة المسئولة عن إدارة نادي الجونة، أن النادي يواجه عقبات مادية قبل استئناف الدوري من جديد.

وأضاف نادر شوقي في تصريحات لفضائية " اون تايم سبورتس"، أنه لايوجد أزمة لتنفيذ قرار الدولة  بإستئناف النشاط من جديد.

وتابع:" الجونة لم يفاوض إيهاب المباركي لاعب الترجي كما يروج البعض ".

أقرا أيضا.. نادر شوقي: الأهلي يرغب في بقاء رمضان صبحي وعودة أكرم توفيق

وأكد نادر شوقي أنه لايوجد أزمة في تمديد إعارة رمضان صبحي مع النادي الأهلي خلال الفترة المقبلة .

وأوضح أن إنتقال طاهر محمد طاهر لاعب المقاولون العرب إلي صفوف النادي الأهلي لا يؤثر على تواجد رمضان صبحي داخل صفوف القلعة الحمراء

 

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