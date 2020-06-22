نادر شوقي: الجونة يواجه عقبات مالية ورمضان صبحي مستمر مع الأهلي ..فيديو

قال نادر شوقي رئيس الشركة المسئولة عن إدارة نادي الجونة، أن النادي يواجه
عقبات مادية قبل استئناف الدوري من جديد.
وأضاف نادر شوقي في تصريحات لفضائية " اون تايم سبورتس"، أنه
لايوجد أزمة لتنفيذ قرار الدولة بإستئناف النشاط من جديد.
وتابع:" الجونة لم يفاوض إيهاب المباركي لاعب الترجي كما يروج البعض
".
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وأكد نادر شوقي أنه لايوجد أزمة في تمديد إعارة رمضان صبحي مع النادي
الأهلي خلال الفترة المقبلة .
وأوضح أن إنتقال طاهر محمد طاهر لاعب المقاولون العرب إلي صفوف النادي
الأهلي لا يؤثر على تواجد رمضان صبحي داخل صفوف القلعة الحمراء