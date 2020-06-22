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فن

أحمد حلمي يحتفل بعيد الأب على طريقته الخاصة

الإثنين 22/يونيو/2020 - 02:03 ص
احمد حلمي
احمد حلمي
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محمد بدران

حرص الفنان احمد حلمى على الاحتفال بعيد الأب، عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام".


ونشر احمد حلمى صورة له وعلق قائلًا "بمناسبة عيد الاب أحب أشكر نفسي وأقولي كل سنه وأنت طيب".


وشارك حلمي مؤخرا في حملة دعائية لإحدى شركات الاتصالات، وكانت آخر أعماله الفنية فيلم خيال مآتة، مع منة شلبي، إخراج خالد مرعي.

الجدير بالذكر  أن أحمد حلمي، عرض له في السينما مؤخرا فيلم "خيال مآتة".


وشارك في بطولته منة شلبي وخالد ‏الصاوي وبيومي ‏فؤاد ‏ولطفي لبيب ‏وعبد الرحمن ‏أبو زهرة وغيرهم من النجوم، سيناريو وحوار عبد الرحيم ‏كمال ومن إخراج خالد مرعي.


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