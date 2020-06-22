مرتضى منصور يعلن تجديد عقد يحيي الدرع للزمالك.. واللاعب: أعد الجماهير بالقتال على الألقاب

أعلن المستشار مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك ، تجديد عقد يحيي الدرع نجم فريق كرة اليد بالنادي.





وأضاف مرتضي منصور خلال تصريحات لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه طارق يحيي على شاشة قناة الزمالك:" الدرع وقع على عقود تجديده للزمالك رغم إغراءات الأهلي المالية لضمه".





وظهر الدرع في مقطع فيديو وهو يوقع على عقود تجديد تعاقده مع الزمالك بعد الأنباء القوية عن اقتراب انضمامه للأهلي.



