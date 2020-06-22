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رياضة

مرتضى منصور يعلن تجديد عقد يحيي الدرع للزمالك.. واللاعب: أعد الجماهير بالقتال على الألقاب

الإثنين 22/يونيو/2020 - 01:41 ص
مرتضي منصور رئيس
مرتضي منصور رئيس الزمالك
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حسام الحارتي
أعلن المستشار مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، تجديد عقد يحيي الدرع نجم فريق كرة اليد بالنادي.

وأضاف مرتضي منصور خلال تصريحات لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه طارق يحيي على شاشة قناة الزمالك:" الدرع وقع على عقود تجديده للزمالك رغم إغراءات الأهلي المالية لضمه".

وظهر الدرع في مقطع فيديو وهو يوقع على عقود تجديد تعاقده مع الزمالك بعد الأنباء القوية عن اقتراب انضمامه للأهلي.

وأبدى يحيي الدرع، نجم فريق كرة اليد بنادي الزمالك، سعادته بتجديد تعاقده مع النادي اليوم.

وأضاف الدرع عقب تجديد تعاقده خلال ظهوره في مقطع فيديو على شاسة قناة الزمالك:" أتشرف بإكمال مسيرتي مع الزمالك وأشكر المستشار مرتضى منصور وأعضاء مجلس إدارة النادي".

وواصل الدرع تصريحاته:" أعد جماهير الزمالك بالقتال في الملعب من أجل تحقيق الألقاب والبطولات ورسم البسمة على وجوههم".
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