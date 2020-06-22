مرتضى منصور يعلن عدم خوضه منافسات الدوري.. ورفضه إجراء المسحة

أكد مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، عن رفضه خوض التدريبات أو استئناف الدوري الممتاز، خوفا على لاعبي الأبيض من تفشي فيروس الكورونا.





وقال مرتضي في تصريحات لبرنامج "زمالكاوي": " لاعبي الزمالك لن يخضعوا للمسحة ولن يعرض لاعبيه للخطر بالمشاركة في المباريات والتدريبات الجماعية".





وتابع: " لاعبي الفريق الأول لكرة القدم سيعقدوا غدا اجتماعا يرفضون فيه المشاركة في الدوري حفاظا علي ارواحهم وخوفا من انتشار فيروس كورونا".





وأضاف: "كابتن الفريق شيكابالا سيصدر بيانا رسميا غدا باسم اللاعبين يرفضون فيه لعب الدوري في ظل الظروف الحالية".



