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رياضة

مرتضى منصور يعلن عدم خوضه منافسات الدوري.. ورفضه إجراء المسحة

الإثنين 22/يونيو/2020 - 02:42 ص
صدى البلد
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أحمد هاني
أكد مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، عن رفضه خوض التدريبات أو استئناف الدوري الممتاز، خوفا على لاعبي الأبيض من تفشي فيروس الكورونا.

وقال مرتضي في تصريحات لبرنامج "زمالكاوي": "لاعبي الزمالك لن يخضعوا للمسحة ولن يعرض لاعبيه للخطر بالمشاركة في المباريات والتدريبات الجماعية".

وتابع: "لاعبي الفريق الأول لكرة القدم سيعقدوا غدا اجتماعا يرفضون فيه المشاركة في الدوري حفاظا علي ارواحهم وخوفا من انتشار فيروس كورونا".

وأضاف: "كابتن الفريق شيكابالا سيصدر بيانا رسميا غدا باسم اللاعبين يرفضون فيه لعب الدوري في ظل الظروف الحالية".

كما أعلن المستشار مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، أنه بصدد تجديد عقد حازم إمام، الظهير الأيمن لفريق الكرة بالنادي.

وقال مرتضي منصور خلال مداخلة هاتفية لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه طارق يحيي على شاشة قناة الزمالك:" التجديد لحازم إمام سيكون خلال أيام،، إحنا مش بنرمي ولادنا".
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