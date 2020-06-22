بعد تعافيها من كورونا.. مستشفى إسنا للعزل تعلن خروج 6 حالات

أعلنت الدكتورة إلهام محمد محمود مدير عام مستشفى إسنا التخصصي للحجر الصحي بجنوب الأقصر، اليوم الاثنين، خروج 6 حالات بعد تعافيها من فيروس كورونا من بينها حالة ولادة وطفلها وأيضا كبار سن ليتجاوز عدد المتعافين 700 متعاف.
ويأتى ذلك تحت إشراف الدكتور محمد حمزة كشك مدير العزل الصحي.
يذكر أن حالات التعافي من كورونا في مستشفى إسنا التخصصي للعزل الصحي تجاوزت 700 حالة لتكون أولى مستشفيات العزل الصحي مسجلة أكبر نسب الشفاء.
وتضم المستشفى قسم الصحة النفسية، والذى يشكل ركنا أساسيا فى تقديم الدعم النفسي للمرضى، ونشر روح التفاؤل والإيجابية بين المرضي من كبار استشاريى الصحة النفسية.