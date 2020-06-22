بعد تعافيها من كورونا.. مستشفى إسنا للعزل تعلن خروج 6 حالات

أعلنت الدكتورة إلهام محمد محمود مدير عام مستشفى إسنا التخصصي للحجر الصحي بجنوب خروج 6 حالات بعد تعافيها من فيروس كورونا من بينها حالة ولادة وطفلها وأيضا كبار سن ليتجاوز عدد المتعافين 700 متعاف. مدير عام مستشفى إسنا التخصصي للحجر الصحي بجنوب الأقصر ، اليوم الاثنين،





ويأتى ذلك تحت إشراف الدكتور محمد حمزة كشك مدير العزل الصحي.











يذكر أن حالات التعافي من كورونا في مستشفى إسنا التخصصي للعزل الصحي تجاوزت 700 حالة لتكون أولى مستشفيات العزل الصحي مسجلة أكبر نسب الشفاء.