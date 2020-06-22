اليوم.. اتحاد اليد يحسم مصير دوري المحترفين مع الأندية

يعقد اليوم مجلس إدارة إتحاد كرة اليد برئاسة المهندس هشام نصر اجتماعا مهما مع ممثلي أندية المحترفين وبحضور عضو مجلس إدارة ممثلا عن كل هيئة في الإجتماع لحسم مصير الدوري وتحديد بطل دوري المحترفين للموسم الحالي وكذلك موقف أندية الصعود والهبوط ووضع أندية الوسط في جدول المسابقة .

ومن المقرر أن يناقش الاجتماع وضع أسس المرحلة المقبلة والتجهيز والإعداد للموسم الجديد وفقا للخطة الموضوعة مع الجهاز الفني بقيادة المدير الفني الأسباني للمنتخب الوطني بشأن الإستعداد لبطولة العالم بمصر التي ستنطلق يوم ٢١ من يناير المقبل .

وقال مؤمن صفا أمين صندوق اتحاد كرة اليد إن الإتحاد أبلغ الأندية بأهمية اجتماع اليوم بعد فترة تجميد عاشها الاتحاد كما هو الحال في جميع دول العالم خلال الفترة الماضية بسبب جائحة كورونا.

وأوضح أنه من المقرر أن يحسم اجتماع اليوم مصير بطولة دوري المحترفين بعدما قرر في السابق إلغاء جميع مسابقات الناشئين والناشئات والسيدات للموسم الحالي ، باستثناء مرحلة 2002 المرتبطة بالحافز الرياضي لطلبة الثانوية العامة حرصا علي سلامة اللاعبين .