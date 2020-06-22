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مرأة

هاني الناظر يحذر المواطنين من التركيبات الدوائية المجهولة لعلاج كورونا

الإثنين 22/يونيو/2020 - 12:13 م
صدى البلد
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ريهام قدري
نشر الدكتور هاني الناظر استشاري امراض الجلدية ورئيس مركز البحوث سابقا، علي صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك منشور يحذر من التركيبات الدوائية لعلاج فيروس كورونا.

وقال الناظر في منشورها: "انتشرت ظاهرة خطيرة خلال الفترة الحالية تتمثل في ظهور اشخاص علي صفحات التواصل الاجتماعي، بعضهم يدعون انهم اطباء واخرون يدعون انهم باحثون علميون وغيرهم ، ويوهمون المرضي بانهم يمتلكون ويحضرون تركيبات صيدلانية وكيماوية  لعلاج فيروس كورونا ويقومون ببيعها بالفعل وللاسف يقوم كثيرون بحسن نية بعمل شير لهم .

واضاف: " اود ان احذر الجميع بعد ان وصلني اتصال من سيدة تأخذ رأيي الطبي هل تستعمل مثل هذه التركيبات ام لا فقمت بتحذيرها فورا !

وتابع: " ارجوكم عدم شراء او استعمال مثل هذه التركيبات نهائيا ، لما قد تمثله من خطورة كبيرة علي صحة اي مصاب، نظرا لانها مركبات مجهولة ولعدم حصولها علي اي موافقات رسمية، ولا احد يعلم اي شئ عنها ولا تسمحوا لاي انسان ان يتربح اموالا حراما متاجرة بالام ومعاناة المرضي ، احذروا بشدة من مثل هذه الممارسات الخطيرة وتصدوا لها وحذروا اصدقائكم".
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