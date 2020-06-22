نشرة المرأة والصحة.. إطلالة ابنة علي الحجار فى عقد قرانها.. عوامل تسرّع وفاة مصابي كورونا.. نصائح لارتداء الچينز

العوامل التى تؤدى إلى وفاة مصابى فيروس كورونا

- كبار السن

- تدخين السجائر

- ارتفاع درجة الحرارة او الاصابة بـ الحمى

- نقص عدد الصفائح الدموية

- زيادة نسبة النيوترفيل للخلايا الليمفاوية في الدم NLR

- زيادة نسبة الكرياتينين "الفشل الكلوي"

- زيادة نسبة D-Dimer في الدم

- زيادة معادل السيولة في الدم PTT

واضاف سامح أن منع التدخين هو المرتبط بكل هذه العوامل السابقة التى تؤدى وفاة مصابى كورونا، لذا ينصح بالأمتناع عن كافة أنواع التدخين.

البنطلون الجينز لا غنى عنه في دولاب أي بنت في أي فصل من فصول السنة، لكن في الصيف يكون مناسب أكثر حيث يتم ارتدائه على كل القطع سواء تيشرت أو بلوزة أو قميص، كمان أنه يمكن ارتدائه كاجوال أو كلاسيك.









وتقول الفاشون ديزانر ساندرا قدري، أن هذا الصيف جميع أنواع الجينز موضة، حيث عادت من جديد موضة الشارلستون، وأيضا البوي فريند مستمر، والسكيني موضته مستمرة رغم مرور سنوات على ظهوره.





وأكدت ساندرا قدري أن الألوان الفاتحة هي الأكثر انتشارا بين الجينز سواء الأبيض أو الاوف وايت، فهو يأتي على رأس قائمة الموضة في صيف 2020.