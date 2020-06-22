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مرأة

نشرة المرأة والصحة.. إطلالة ابنة علي الحجار فى عقد قرانها.. عوامل تسرّع وفاة مصابي كورونا.. نصائح لارتداء الچينز

الإثنين 22/يونيو/2020 - 03:25 م
صدى البلد
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ريهام قدري
نشر موقع "صدى البلد" العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالمرأة والصحة، خلال الساعات الماضية، نستعرض أبرزها من خلال التقرير التالي:.


حرص الفنان علي الحجار على مشاركة متابعيه عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى الانستجرام، بصورا جديدة من عقد قران أبنته فى حفل اقتصر على حضور المقربين من الأهل فقط.

أطلت ابنة علي الحجار فى عقد قرانها بإطلالة بسيطة غير مبالغ فيها، حيث ارتدت جمبسوت ذا أكتاف مكشوفة واتسم التصميم باللون الأسود الذى لا يحمل أى نقوشات أو تطريزات.



 قال الدكتور سامح أحمد،  أستاذ مساعد أمراض الباطنة والقلب في جامعة تافتس بأمريكا، أن نشرت مجلة نيتشر العالمية، دراسة جديدة كشفت عن أبرز العوامل المرتبطة بالوفاة في حالة الإصابة الشديدة بـ فيروس كورونا، وذلك بعدما أجريت هذه الدراسة على  ٢٠١٨ مريضًا. 

العوامل التى تؤدى إلى وفاة مصابى فيروس كورونا 
- كبار السن
- تدخين السجائر
- ارتفاع درجة الحرارة او الاصابة بـ  الحمى
- نقص عدد الصفائح الدموية
- زيادة نسبة النيوترفيل للخلايا الليمفاوية في الدم NLR
- زيادة نسبة الكرياتينين "الفشل الكلوي"
- زيادة نسبة D-Dimer في الدم
- زيادة معادل السيولة في الدم PTT

واضاف سامح أن منع التدخين هو المرتبط  بكل هذه  العوامل السابقة التى تؤدى وفاة مصابى كورونا، لذا ينصح بالأمتناع عن كافة أنواع  التدخين.


البنطلون الجينز لا غنى عنه في دولاب أي بنت في أي فصل من فصول السنة، لكن في الصيف يكون مناسب أكثر حيث يتم ارتدائه على كل القطع سواء تيشرت أو بلوزة أو قميص، كمان أنه يمكن ارتدائه كاجوال أو كلاسيك.


وتقول الفاشون ديزانر ساندرا قدري، أن هذا الصيف جميع أنواع الجينز موضة، حيث عادت من جديد موضة الشارلستون، وأيضا البوي فريند مستمر، والسكيني موضته مستمرة رغم مرور سنوات على ظهوره.

وأكدت ساندرا قدري أن الألوان الفاتحة هي الأكثر انتشارا بين الجينز سواء الأبيض أو الاوف وايت، فهو يأتي على رأس قائمة الموضة في صيف 2020.


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