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حوادث

ضبط عنصر إجرامي قبل ترويجه مخدر الإستروكس بحلوان

الإثنين 22/يونيو/2020 - 12:09 م
ضبط عنصر إجرامي قبل
ضبط عنصر إجرامي قبل ترويجه مخدر الأستروكس
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كتب محمد صبرى
تمكن رجال أمن القاهرة من ضبط أحد العناصر الإجرامية بحلوان وبحوزته كمية من مخدر الإستروكس بقصد الاتجار.

فقد تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة المعصرة من ضبط أحد الأشخاص (عاطل له معلومات جنائية - مقيم بدائرة القسم)، حال تواجده بمنطقة سكنه مستقلًا السيارة ملكه، وبحوزته (كمية من مخدر الإستروكس وزنت 1.300 كيلو جرام - ميزان حساس - مبلغ مالى -هاتف محمول). 

وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالى من حصيلة نشاطه الإجرامى، والهواتف المحمولة للاتصال بعملائه والسيارة لتسهيل تنقلاته، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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