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أخبار البلد

كسر كبير فى الفخذ.. نجاح عملية جراحية لمسن مصاب بـ كورونا بمستشفى المنيرة

الإثنين 22/يونيو/2020 - 12:18 م
صدى البلد
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محمد غالي
نجح مستشفي المنيرة العام بالقاهرة، في إجراء عملية جراحية لمريض كورونا عبارة عن حالة كسر كبير اسفل الفخذ لمسن يبلغ من العمر ٧٧ عاما. 

وأشار المستشفى فى بيان له الي ان المريض كان يعاني من انيميا شديدة نتيجة النزيف ونسبة الاكسجين منخفضة بدون الاكسجين من تأثير الالتهاب الرئوي الناجم عن كورونا، بعد ان تم تحويله من مستشفى الهلال لاشتباه كورونا بالتنسيق مع المديرية.

وأوضح المستشفى، ان  العملية نجحت و الحاله تحسنت، وتكون الفريق الطبي من طبيب العظام محمد عبد العزيز حسن والطبيب محمد عزت سعيد وطبيب التخدير اماني ابراهيم البيومي والطبيب احمد ابراهيم، ومن التمريض حنان بيومي.

جدير بالذكر ان ادارة المستشفي تبذل قصاري جهدها لرفع مستوى الخدمة الطبية المقدمة للمرضي.
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