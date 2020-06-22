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فن

بتمني لو كنت موجود وأقولك أنا محتاجاك قد إيه.. درة تتذكر والدها بكلمات مؤثرة

الإثنين 22/يونيو/2020 - 01:29 م
درة ووالدها
درة ووالدها
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ميرنا محمود
نشرت الفنانة درة صورة لها من خلال خاصية الاستوري عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

وتذكرت درة والدها بصورة تجمعها به، وكتبت معلقه على الصورة: "بتمنى لو كنت موجود وأقولك عيد اب سعيد و اقول قد اية انا محتجالك". 

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يشار إلى أن درة شاركت في "يوم وليلة"، مع خالد النبوي، خالد سرحان، أحمد الفيشاوي، حنان مطاوع، ميدو عادل، محمود أوتاكا، سامي مغاوري، شادي جمال أسعد، حمزة العيلي، محمد جمعة، مجدي عبيد، جيهان أنور.

وأثار الفيلم ضجة واسعة بعد توجيه نقيب عام التمريض في مصر الدكتورة كوثر محمود، اتهاما مباشرا لصناعه، بالإساءة لسمعة 600 ألف من أعضاء فرق التمريض في مصر.
بتمني لو كنت موجود وأقولك أنا محتاجاك قد إيه.. درة تتذكر والدها بكلمات مؤثرة
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