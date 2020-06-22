خاينة العشرة.. إحالة خادمة للمحاكمة لسرقة مشغولات ذهبية









احالت نيابة شرق القاهرة الكلية سيدة لاتهامها بحيازة و سرقة كمية من المشغولات الذهبية من داخل شقة مخدومتها بمصر الجديدة للمحاكمة.









كشفت تحقيقات النيابة عن تلقى مدير الإدارة العامة لمباحث العاصمة إخطارا يفيد بتمكن وحدة مباحث قسم شرطة الجمالية من ضبط سيدة لها معلومات مسجلة وبحوزتها كمية من المشغولات الذهبية.









وبمواجهة المتهمة إعترفت بسرقتها المشغولات من داخل مسكن إحدى السيدات تعمل لديها - مقيمة بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة بإسلوب "المغافلة".









وبإستدعاء المجنى عليها تعرفت على المضبوطات وإتهمتها بالسرقة وقررت بأنها لم تكن قد إكتشفت واقعة السرقة بعد.





تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.



